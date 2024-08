Junior Strakonice B - Sokol Střelské Hoštice 1:1 (0:1)

Branky: 82. M. Stöger - 18. P. Rejšek. ŽK: 4:4 (Duba, Šimák, Míčka, Bambásek - Kokrda, Heřman, Strnad, Zídek). ČK: 0:1 (60. Šperl). Rozhodčí: Brodský - Dušek, Honzák.

"Od začátku jsme chtěli hrát aktivně, vysoko napadat a být více na balónu. V 18. minutě přišla chyba ve středu pole, kterou hosté potrestali - 0:1. Nám se nedařilo dostat do šancí. V prvním poločase jsme měli po krásné akci tutovku, kterou jsme nedokázali proměnit. Ve druhém poločase jsme chtěli hru více zrychlit a dostávat se více do střelby. Jenže špatné řešení finální přihrávky nebo po nepřesných střelách se nedařilo vyrovnat. Po vyloučení hostujícího hráče se Hoštice ještě více zatáhly a nám se nedařilo do nich dostat. V 82. minutě vyrovnal Stöger a věřil jsem, že se ještě podaří zápas otočit. To se nestalo a v nastaveném čase nás zachránil skvěle chytající Kozlík. Doma je to ztráta ale nejvíce mě mrzí obnovené zranění Kafky," hodnotil pro klubový Facebook utkání strakonický trenér Martin Linhart.

V dalším kole cestuje béčko Strakonic do Štěkně, Střelské Hoštice přivítají doma béčko Prachatic.