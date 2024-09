Starší žáci:

SK Slavoj Volyně - FC Bechyně / TJ Sokol Stádlec 11:2 (6:2)

Branky: 17', 40' a 45' Matyáš Homolka, 12' a 26' Václav Kovačik, 31' a 71' Tomáš Hájek, 42' a 50' Jakub Čikala, 8' Jan Frček, 80' Jakub Vávra - 3'a 35' Jiří Vacek. Sestava Volyně: Dušan Hrdina - Jan Benada, Jakub Vávra (c), Jakub Pohlotko, Tomáš Kafka - Jakub Čikala, Václav Kovačik, Jan Frček, Michal Pilnáček - Michal Troller, Matyáš Homolka. Střídali: Tomáš Hájek, Richard Božka, Ondřej Nárovec, Anežka Slenářová, Filip Sajfrid, Petr Daniel. Trenéři: Vladislav Hájek, David Punčochář. Vedoucí: Darie Hájková.

"S dnešním výkonem musím být spokojený, není příliš co vytknout. Byli jsme poprvé v sezoně v kompletním složení a na hřišti to bylo znát. Hosté se sice ujali vedení ve 3' nejlepším střelcem soutěže Jiřím Vackem, ale nás to naštěstí nijak psychicky nesrazilo a v 8' srovnal Jan Frček střelou zpoza šestnáctky pod břevno. Tím jsme nastartovali náš brankostroj, který se zastavil na čísle 11. Hosté podle předpokladů hrozili přes již zmiňovaného Jiřího Vacka a byť vstřelil dvě branky, tak ho velice dobře bránil Michal Pilnáček. My jsme podali velmi dobrý týmový výkon, potěšitelné je také rozložení brankového účtu mezi šest střelců," hodnotil utkání trenér Vladislav Hájek.

Mladší žáci:

SK Slavoj Volyně - FC Bechyně / TJ Sokol Stádlec 7:1 (4:0)

Branky: 14', 33', 51' a 66' Tomáš Frček, 15'a 26' Matěj Harant, 70' Matyáš Hrdina - 55' Dominik Šejvl. Soupiska Volyně: Dušan Hrdina - Radim Nový (c), Matyáš Hrdina, Kamil Kovačik, Tomáš Frček, Patrik Svoboda, Matěj Harant, Daniel Hais, Kryštof Pilnáček, Vojtěch Dubový, Jan Tříska, Daniel Zapletal. Trenéři: Michal Nový, Karel Podlešák. Vedoucí: Darie Hájková.

Mladší kluci napodobili své starší kolegy a jednoznačně zápas ovládli. Střelecky se dařilo Tomáši Frčkovi, autoru čtyř branek. Velmi dobrý výkon celého mužstva.

Zdroj: Jan Škrle