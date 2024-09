Starší žáci:

FC Chýnov/TJ Sokol Mladá Vožice - SK Slavoj Volyně 4:1 (1:0)

Branky: 2' a 74' Jáchym Kadleček, 70' Ondřej Filip, 77' Martin Melichar - 60' Václav Kovačik.

Sestava Volyně: Dušan Hrdina - Jan Benada, Václav Kovačik, Tomáš Kafka, Filip Sajfrid - Anežka Sklenářová, Jakub Pohlotko, Jan Frček, Petr Daniel - Michal Pilnáček, Matyáš Homolka. Střídali: Tomáš Hájek, Richard Božka, Ondřej Nárovec. Trenéři: Vladislav Hájek, David Punčochář. Vedoucí: Darie Hájková

"Dle výsledku by se zdálo, že se jednalo o jednoznačný zápas v režii domácích, ale na hřišti se dělo něco jiného a výsledek mohl být klidně v náš prospěch, či alespoň bod jsme mohli uhrát, ale to bychom nesměli dostávat tak laciné branky a svoje šance lépe proměňovat. V prvním celkem vyrovnaném poločase padla do naší sítě jedna branka ihned v úvodu, když Honza Benada přišel při naší rozehrávce lacino o balón a domácí si s naší odkrytou obranou věděli rady. My jsme hrozil především přes Matyáše Homolku a Václava Kovačika. Ve druhém poločase jsme si vytvořili viditelnou převahu, Matyáš Homolka měl dvě až tři velmi dobré šance, ale až Václav Kovačik po vysunutí za obranu domácích zaslouženě vyrovnal. Bohužel domácí vysvobodila dvě zaváhání našeho gólmana, zejména gól na 2:1 byl asi klíčový. Poté jsme hru otevřeli a domácí přidali pojistku v podobě čtvrtého gólu. Tato porážka mrzí, nemuselo k ní dojít," komentoval utkání trenér Vladislav Hájek.

Mladší žáci:

FC Chýnov/TJ Sokol Mladá Vožice - SK Slavoj Volyně 3:2p (1:0)

Branky: 4' Hubert Šťastný, 76' Jakub Semrád - 63' Tomáš Frček, 65. Matěj Harant

Soupiska Volyně: Dušan Hrdina - Radim Nový, Antonín Jedlička, Matyáš Hrdina, Sebastian Prix, Kamil Kovačik, Tomáš Frček, Jiří Jiroušek, Patrik Svoboda, Matěj Harant, Tomáš Kropáček, Daniel Hais, Kryštof Pilnáček. Trenéři: Michal Nový, Karel Podlešák. Vedoucí: Darie Hájková.

Domácí šli ihned v úvodu do vedení, naši ve druhém poločase dvěma slepenými góly stav otočili, žel neudrželi do konce a domácí v 6. minutě nastavení srovnali. V penaltové loterii byli domácí šťastnější. Zápas se dohrával v nervozní atmosféře, k čemuž velkou měrou napomohl rozhodčí. Zvláštní je pohled do zápisu o utkání; hrálo se 35+1; 35+2, ale vyrovnávací branka padla v 76'…něco tu nehraje.

