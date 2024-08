Otava Katovice - Tatran Prachatice 3:2 (3:1)

Branky: 17., 35. a 45. J. Kadula - 7. a 91. J. Sova. ŽK: 4:3 (Vondrášek, Duba, Hajdušek, Kadula - Babka, Černý, Horák). Rozhodčí: Pravda - Trkovský, Brodský. Diváci: 158.

Z prvního duelu brali Katovičtí bod v Kamenném Újezdu, Prachatičtí doma porazili Sousedovice. V katovické Dudák aréně se odvíjela fotbalová bitva, jen hosté tak trochu zapomněli na to, že mají Katovičtí ve svém středu velezkušeného Jindřicha Kadulu. A ten vystřílel domácím všechny body.

"Upracovaná výhra. Věděl jsem, že to v tom velkém vedru bude velice těžké. Prachatice mají mladý a běhavý tým, který chce hrát fotbal. Věděl jsem, že budeme herně trochu horší, ale na to jsme připravili taktiku hry. Nakonec to vyšlo a ubojovali jsme těsnou výhru. Jsem za to šťastný," komentoval výhru katovický trenér Michal Brabec a na konto třígólového kanonýra Jindřicha Kaduly dodal s úsměvem: "Jindra mně před zápasem uklidňoval, že tentokrát trefí všechno a opravdu to trefil. Minule v Kameňáku, kdyby se trefoval jako dneska, tak jsme tam vyhráli 6:0. Jsem rád, že mu to tam spadlo."

6. liga: Katovice - Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

"Rozhodl faktor Kadula. Nás prakticky porazil jediný hráč. Vedli jsme 1:0, trefili jsme břevno, tyč, stačilo, aby tam jedno z toho padlo a vyvíjelo se to jinak. První čtvrthodinu jsme měli dobrou. Porazily nás dlouhé balony na Kadulu. Katovice jsou soubojové, hráči to ustojí Kadula to trefí z jedničky. Musíme ale před ním smeknout, vše, co mu přišlo, uklidil do brány. Takového hráče zkrátka nemáme. Bylo to 3:1, pak už se to těžko honí," komentoval utkání prachatický asistent trenéra Josef Hopfinger a doplnil: "Máme široký kádr, takže se nemůžeme vymlouvat na to, že musíme dělat změny v sestavě. Ale chyběli klíčoví stopeři Pravda s Kováčem, dnes již také klíčový Tomáš Kovář. Ale jak říkám, měli bychom být tak silní, že bychom takový zápas měli zvládnout. Prohráli jsme si to z důvodu nezajišťování hráčů při dlouhých balonech soupeře. Zmiňovaná trojice hráčů nám chyběla především v soubojích. Mladí kluci sice dovedou přitvrdit, ale na souboje se zkušenými chlapy to je ještě málo. Ale minule jsme měli se Sousedovicemi štěstí, dneska smůlu. Tak to je, nedá se nic dělat a jedeme dál."

V dalším kole si oba celky střihnou okresní derby. Prachatice hrají doma se Lhenicemi, Katovice vyrazí do Blatné.