Se závěrem sezony v A skupině fotbalové I.A třídy honí mužstva ze spodku tabulky body, kde se dá. Hrdějovice a Borek již mají sešup zpět do I.B třídy jistý, ale stále ještě není jasné, kolik půjde týmů dohromady z obou skupin. Vše nasvědčuje tomu, že by jich mohlo být i pět, a pak by šel i jeden tým ze 12. místa. Vše záleží na pádech z Česka, případně dobrovolných přesunech mezi soutěžemi směrem dolů. Před posledním kolem však již má Blatná jistotu záchrany. Na dvanáctý Kamenný Újezd má náskok tří bodů a lepší bilanci ze vzájemných zápasů.