Čtvrté kolo jihočeské fotbalové 7. ligy potvrdilo ve skupině B skvělý rozjezd hráčů Sokola Sedlice. Ti tentokát sestřelili Střelské Hoštice na jejich hřišti a po čtyřech zápasech mají průměr více než pěti nastřílených branek na utkání. Dosud neporažené béčko Hluboké nad Vltavou tentokrát nechalo všechny body v Chelčicích, pro které to byla důležitá výhra a posun do středu tabulky. Zaváhání Hluboké B využilo béčko Prachatic, na těsnou výhru ve Vacově se sice hodně nadřelo, ale v tabulce se již posunulo na druhé místo. Velmi dobře šlape i Otavan Štěkeň. Tým, který se v minulé sezoně zachraňoval na poslední chvíli, se tentokrát rozjel velice dobře. Z nováčků si vede podstatně lépe zdíkovský Sokol, který si již připsal na konto druhou výhru. Naopak Nebahovy prohrály doma v utkání pravdy se Sokolem Stachy, pro který to byly první body v sezoně. Navíc hattrickem rozhodl nestárnoucí Pavel Záleský. Celkově lze říci, že nás čeká výsledkově nevyzpytatelný alespoň podzim. Nechme se tedy překvapit, jak se bude vše vyvíjet.

SK Vacov – Tatran Prachatice B 1:2 (0:0)

Branky: 63. T. Hozman – 51. F. Toušek, 83. P. Miesbauer. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Hruška – Baťka, Harvalík.

Prachatičtí začali ve Vacově aktivně, měli na začátku i šance, ale ty nedali a ke slovu se dostávali i domácí. Ale ani ti branku nedali, a tak se na góly čekalo do druhé půle. Z toho prvního se radovali hosté, nicméně domácí po hodině hry vyrovnali. Rozhodnutí padlo necelých deset minut před koncem utkání po rohovém kopu a hrdinou okamžiku se stal Petr Miesbauer. Ten vystřelil druhému týmu tabulky tři body. Závěrečný tlak domácích již vyrovnání nepřinesl.

FK Chelčice – Hluboká nad Vltavou B 3:0 (0:0)

Branky: 65. (PK) a 85. J. Pícha, 73. V. Pícha. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (66. J. Novák). Rozhodčí: M. Mráz – Pánek, J. Raba.

Domácí se na soupeře, který do té doby neztratil ani bod, vytáhli. Od začátku se hrál pohledný fotbal, jen první poločas nepřinesl žádnou branku. Ty přišly až v závěrečné čtvrtině zápasu. Domácí šli do vedení z penalty, po chvíli šel soupeř do deseti a tým Chelčic pak přidal ještě dva přesné zásahy a připsali si na konto zasloužené tři body.

Sokol Střelské Hoštice – Sokol Sedlice 1:5 (0:3)

Branky: 62. P. Rejšek – 3. a 13. D. Janoušek, 22. D. Dumský, 54. J. Panuška, 65. Š. Brynda. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Švarc – M. Mráz.

Sedlice prochází sezonou jako nůž máslem a zůstává jediným týmem bez ztráty bodu. Tentokrát její formu schytaly Střelské Hoštice. V domácí bráně musel za nepřítomné gólmany zaskakovat kapitán Kokrda. Hosté prakticky rozhodli v první dvacetiminutovce, kdy na hřišti jasně vládli.

Vlachovo Březí – Junior Strakonice B 2:2 (0:1)

Branky: 59. J. Hubáček, 68. Š. Kužvart – 20. (PK) a 51. Z. Křížek. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Rotschedl – Hájek, Datsenko.

Když se béčko Junioru dostalo do dvoubrankového vedení, málokdo asi čekal, že se domácí ještě vrátí do hry. Ale povedlo se jim to a berou bod. Z ten jsou nakonec spokojeni i hosté. „Může se zdát, že ztratit vedení o dvě branky je ztráta, nicméně já bod beru. Hlavně konec utkání jsme byli pod velkým tlakem. První poločas jsme byli lepším týmem a dařila se nám kombinace. Na začátku druhé půle se nám podařilo skórovat, ale o té doby jsme tahali za kratší konec,“ komentoval pro klubový web utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Sokol Zdíkov – TJ Netolice 2:0 (1:0)

Branky: 35. S. Schwarz, 82. Z. Daněk. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Brodský – Dušek, Pluhař.

Favorizovaní hosté svou hrou na Šumavě zklamali. Měli sice míč opticky více na kopačkách, ale zakončení jejich akcí až na jedno trefené břevno bylo tristní. Nováček slaví druhou výhru sezony. Před prvním gólem nahrával zkušenému Schwarzovi teprve patnáctiletý Vondráček. Druhý gól pak dával hlavou nejmenší hráč na hřišti Daněk. Tři body z okresního souboje mají pro Zdíkovské velkou cenu.

FK Nebahovy – Sokol Stachy 1:3 (0:2)

Branky: 76. M. Rosa – 27., 31. a 63. (PK) P. Záleský. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Picka – Kovařík, Heinzl.

Souboj ze spodku tabulky rozhodl veterán Pavel Záleský, který se vysunul z obrany do útoku. V prvním poločase měli hosté více ze hry a zaslouženě vedli. Ve druhém se domácí zlepšili, ale na body nedosáhli. Navíc Záleský dovršil s penalty svůj hattrick.

Slavoj Volyně – Otavan Štěkeň 1:3 (1:1)

Branky: 35. V. Chvosta – 20. V. Poláček – 47. a 90. M. Kynkor. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (64. F. Machovský). Rozhodčí: Kovařík – Picka, R. Mráz.

Štěkeň se v minulé sezoně zachraňovala za poslední fous, v té současné hraje skvěle. To potvrzují i body z derby ve Volyni. Přitom domácí byli v úvodu lepším týmem, ale nedokázali to přetavit brankově a přišel trest. Volyňští sice do přestávky vyrovnali, ale utekl jim úvod druhého dějství. Martin Kynkor po individuální akci vrátil hostům vedení a stejný hráč pak v závěru přidal i rozhodující tečku.