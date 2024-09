Tahákem uplynulého kola bylo okresní derby ze Strakonicka mezi Vodňany a Bavorovem. Ze tří bodů se radoval nováček gólem ze závěru utkání. Druhý nováček ze Lhenic tentokrát narazil na zkušenou sestavu Zlaté Koruny, která si odvezla body za druhý poločas. Vedoucí Kaplice sice podle trenéra Ginzela neodvedla výkon podle očekávání, nicméně si odvezla z Jakova tři body. V pohodě hrající celek Prachatic si otevřel střelnici v Kameňáku a je nejbližším pronásledovatelem lídra. Do souboje o čelo by co nejdříve rádi promluvili hráči Dolního Dvořiště, ti si ze Sousedovic odvezli body za brankostroj ve druhé půli. Vyrovnaný duel v Katovicím skončil možná trochu překvapivě třemi body pro Vimperk, který se též sune tabulkou. A tři důležité body brali i Čkyňští proti Blatné gólem v nastaveném čase.

Otava Katovice – Šumavan Vimperk 1:2 (1:1)

Branky: 33. J. Kadula – 22. 50. O. Rod. ŽK: 4:6. ČK: 0:1 (85. J. Formánek). Rozhodčí: Ovčáček ml. – Vejčík, Ovčáček.

Michal Brabec, trenér Katovic: „„Prostě moje chyba, měl jsem nosánek nahoru. Učili jsme se rozestavení 3-4-3, ale hráli jsme špatně už ten první poločas. Do druhého jsme to změnili, ale udělali jsme školáckou chybu, kdy jsme chtěli zvrátit zápas na svou stranu a poslední hráč dělal kličku, vzali mu to, šli dva na jednoho a proměnili to. Řekl bych, že to byl zatím náš nejhorší zápas, protože jsme neměli nic. Kazili jsme jednoduché nahrávky, kombinace nám vázla, odráželo se to k soupeři. Prostě zápas blbec jak ode mě, tak od kluků a asi zasloužená výhra pro Vimperk.“

Jiří Košnař, trenér Vimperka: „Vstoupili jsme do utkání výborně, dobře jsme kombinovali a byli nebezpečnější. Ve 22. minutě se nám povedlo vstřelit úvodní branku utkání po rychle rozehrané standardce. Jakoby nám úvodní gól svázal nohy a domácí převzali otěže utkání. Vyústěním byla vyrovnávací branka domácích, kdy jsme nedokázali ubránit domácího Kadulu, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Do druhého poločasu jsme znovu vstoupili aktivněji a vytvářeli si dobré brankové příležitosti. Jednu takovou jsme dokázali hned v 50. minutě proměnit, což nám dodalo klid. Domácí se poté snažili stav utkání zvrátit, ale my jsme dokázali všechny útočné situace domácích dobře odbránit, a tak si vezeme domu všechny tři body. Vítězství z Katovic si velmi cením, mají velmi kvalitní kádr a zkušenou osu mužstva. Chtěl bych pochválit celý tým, za to jaký předvedl výkon.

6. liga: Vodňany - Bavorov. | Video: Jan Škrle

FK Vodňany – Sokol Bavorov 0:1 (0:0)

Branka: 87. D. Šuba. ŽK: 3:7. ČK: 0:1 (89. Varyš). Rozhodčí: Pečenka – Jarolím, Kovařík. Diváci: 260.

Před skvělou diváckou kulisou se odehrávala v derby pořádná fotbalová bitva. Když to již vypadalo na dělbu bodů, rozhodl tři minuty před koncem hlavou hostující Daniel Šuba. Nováček soutěže z Bavorova tak má po pěti kolech devět bodů a je v klidném středu tabulky. Vodňany mají bodů pět a musejí zapnout, aby jim soupeři nezačali utíkat.

Čkyně – Blatná 1:0 (0:0)

Branka: 93. P. Kalianko. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Hanzlíková – Braťka, Frček.

Gustav Bujok, trenér Čkyně: „Začátek zápasu se nám moc nepovedl, dost jsme kazili a nebyli schopni se dostat do souvislého tlaku. Soupeř hrál organizovaně a dobře bránil. Dávali jsme si pozor na dlouhé nákopy a v prvním poločase soupeři nic nedovolili, bohužel ani my jsme našich šancí nevyužili. Do druhého poločasu jsme šli s plánem hru zjednodušit a dostat konečně soupeře pod tlak. Plán nám vyšel a ve druhem poločase jsme měli tlak a dost šancí. Akorát nám chybělo trochu štěstí při zakončení a proti byl i gólman Blatné, který byl vždy na správném místě. Přibližně v 80. minutě nám došla pára a tam byli velmi nebezpeční hosté. Naštěstí pro nás ani jejich šance neskončily v síti. Na samém konci zápasu jsme zahrávali trestňák z půlky, míč se odrazil za vápno, kde se do něj opřel Kalianko a nedal gólmanovi šanci. Takže nakonec jsme byli šťastnější a důležité body zůstaly doma.“

Sousedovice – Dolní Dvořiště 2:6 (1:1)

Branky: 4. P. Fical vlastní, 49. M. Glazunov – 8. T. Sedlák, 47. J. Carda, 61. L. Jansa, 78. F. Kouba, 81. M. Urazil, 90. Š. Štifter. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Tauber – Průchová, Švec.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř. Od začátku jsme ho máčkli a po pěkné akci Micáka s Tesařem zakončil pěkným gólem Sedlák. Vytvářeli jsme si šance, bohužel jsme je nedokázali dotáhnout do konce. Pak jsme dostali smolný gól a soupeř se zvedl. Druhý poločas jsme začali velmi dobře. Domácí ale našli rychlou odpověď. Vedení jsme opět strhli na svoji stranu a od té doby jsme to měli pod kontrolou. Výhru jsme si zasloužili, ale nerodilo se to lehce. Domácí opravdu bojovali a nedali nám nic zadarmo. Jsem opravdu rád, že jsme zápas zvládli. Teď nás čekají Katovice a body z venku musíme doma potvrdit.“

SK Lhenice – SK Zlatá Koruna 1:3 (1:1)

Branky: 26. M. Fišer – 10. L. Konečný, 65. a 80. D. Růžička. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (76. Wagner). Rozhodčí: Kollárik – Novák, Klimeš.

Ivo Čech, trenér Lhenic: „Věděli jsme, že nás čeká nesmírně těžký soupeř, který patří ke špičce soutěže, což dokázal i v minulé sezoně. Taktiku jsme přizpůsobili i tomu, jaký kádr jsme měli k dispozici. Myslím, že v první půli se nám víceméně podařilo plnit náš záměr, jedinou chybou v naší rozehrávce jsme ale nabídli hostům vedení. Neproměnili jsme potom tisíciprocentní šanci, ale záhy zaslouženě po pěkné akci vyrovnali. Hosté byli více na míči, ale my v rámci našich možností vzdorovali. Po pauze nám ubývaly síly, hosté stále kombinovali, ale bez vyložených brankových příležitostí. Bohužel jsme při rozehrávce vyrobili další fatální minelu ve vlastním pokutovém území, která byla gólově potrestána. Na zvrat nebyly fyzické ani psychické síly, na čemž nic nezměnilo ani vyloučení stopera hostí a projevilo se to třetí inkasovanou brankou po situaci, na kterou jsem hráče upozorňoval. Výsledek trochu krutý, hosté byli velmi efektivní, ale jejich vítězství je zasloužené, prokázali fotbalovou kvalitu, což je vzhledem ke složení jejich kádru pochopitelné. Pro nás další zkušenost s vyšší soutěží, pokusíme se ale co nejlépe připravit a získat body hned v dalším utkání, což nebude vůbec jednoduché, protože Vimperk je zvláště doma velmi silný soupeř.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Osobně jsem Lhenice hrát neviděl, ale projely I.B třídou suverénně a podle výsledků začaly sezonu dobře. Góly dávají Lheničtí ze standardek a na to jsme se připravovali. To se potvrdilo, hrozili právě ze standardek. My se dostali do vedení, ale soupeř pak vyrovnal po naší chybě, kdy jsme si neobsadili hráče. Ve druhé půli jsme byli více na míči, vytvořili si i šance a hlavně dávali góly. Soupeře jsme již do velkých šancí nepouštěli. Sestavu jsme docela lepili. Máme tři hráče a maséra doma s anginou, dva jsou zrnění. Na lavičce jsme měli dva méně zraněné a dorostence. Růžička, který dával dva góly, měl také výron, ale zatejpovali jsme to a nastoupil. V první půli jsme hráli moc profesorsky, v kabině jsme si řekli, že bez pohybu nevyhrajeme a po přestávce to bylo lepší. Ale Lheničtí jsou nepříjemní, dobře brání a hrají obětavě.“

SK Jankov – TJ Spartak Kaplice 0:3 (0:1)

Branky: 27. Behman, 68. Divoký, 78. O. Říha. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Jeřábek – Bartůněk, Ovčáček.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas v Jankově jsme zvládli jen bodově, ale s předvedenou hrou spokojen být nemohu. První poločas byl bez pohybu a momentu překvapení. Dokud soupeř mohl, tak nás trápil. Hrát s jiným soupeřem, tak si myslím že body domů nevezeme. Je to za námi a my se musíme důkladně připravit na Čkyni.

Neúnavní kapličtí fanoušci. | Video: Jan Klein

Kamenný Újezd Tatran Prachatice 0:5 (0:1)

Branky: 29. J. Sova, 54. T. Balica, 71. a 82. M. Babka, 87. V. Šabršula. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Jelínek – Crkva, Juráň.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: „Měli jsme ze soupeře respekt, mají menší hřiště a hrají to hodně důrazně. . To se v prvním poločase naplňovalo, ale my je do žádné šance nepustili. Počkali jsme si na jejich chybu, ta přišla, Kub sova jim sebral na půlce míč a dovezl to až do brány. Utkání rozhodl druhý gól, kdy jsme to vykombinovali a Tomáš Balica to uklidil krásně do šibenice. Domácí to museli otevřít a v tu chvíli se ukázala naše kvalita skončilo to takovým výsledkem. Tentokrát jsme byli hodně produktivní, měli jsme si sedm větších šancí a pět z toho proměnili. Tentokrát nám to sedlo, navíc jsme po hodině hry poslali na hřiště pět nových hráčů a všichni se chtěli ukázat.“