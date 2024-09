/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo fotbalové 6. ligy na jihu Čech svedlo do souboje hráče Katovic a Vimperka. Domácí po výborném startu do sezony v minulém zápase doma s Kaplicí ztratili a výhrou nad Vimperkem se chtěli vrátit do popředí tabulky skupiny A. Soupeř ze Šumavy však byl proti.

Otava Katovice – Šumavan Vimperk 1:2 (1:1)

Branky: 33. J. Kadula – 22. 50. O. Rod. ŽK: 4:6. ČK: 0:1 (85. J. Formánek). Rozhodčí: Ovčáček ml. – Vejčík, Ovčáček.

Podle dosavadního vývoje soutěže měli být domácí mírným favoritem, zvláště proto, že po absenci v minulém domácím duelu se do sestavy vrátil zkušený Jindřich Kadula. „Prostě moje chyba, měl jsem nosánek nahoru. Učili jsme se rozestavení 3-4-3, ale hráli jsme špatně už ten první poločas. Do druhého jsme to změnili, ale udělali jsme školáckou chybu, kdy jsme chtěli zvrátit zápas na svou stranu a poslední hráč dělal kličku, vzali mu to, šli dva na jednoho a proměnili to. Řekl bych, že to byl zatím náš nejhorší zápas, protože jsme neměli nic. Kazili jsme jednoduché nahrávky, kombinace nám vázla, odráželo se to k soupeři. Prostě zápas blbec jak ode mě, tak od kluků a asi zasloužená výhra pro Vimperk,“ shrnul utkání katovický trenér Michal Brabec.

Utkání provázel nebývale vysoký počet žlutých karet. „Neřekl bych, že by to bylo nějak ostré utkání, ale ke konci zápasu, když jsme to tlačili do vápna, abychom vyrovnali, tak soupeř hodně zdržoval a kecal do toho rozhodčímu. Takže z toho vznikly nějaké ty žluté karty i ta červená. Zkrátka soupeř chtěl urvat tři body, což se mu povedlo a udělal pro to všechno,“ dodal domácí trenér.

Komentář trenéra Vimperka doplníme.