FK Vodňany – TJ Spartak Kaplice 0:4 (0:2)

Branky: 22. Pastier, 41. Divoký, 78. Goretki, 85. Hranchak. ŽK: 3:1 (Iljushkin, Jar. Rauscher, Kukla – Nowak). Rozhodčí: Valeš – Písek, Picka. Diváků: 80.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Zápas ve Vodňanech jsme zvládli. První poločas jsme byli dominantní ve všech směrech a vyhráli ho 2:0. Druhý poločas jsme prvních 15 minut byli asi ještě v kabině. Soupeř byl lepší na balonu, ale ve hře neškodný, hrozil jen ze standardek. Pak jsme se po gólu na 3:0 zvedli a utkáni dotáhli do vítězného konce. Jsem rád za nulu vzadu."

FK Dolní Dvořiště - SK Zlatá Koruna 5:1 (1:1)

Branky: 41., 80. a 85. M. Tesař, 74. (PK) Š. Štifter, 78. T. Sedlák - 32. M. Svoboda. ŽK: 3:3 (Fical, Sedlák, Tesař - Kroupa, Konečný, Persán). Rozhodčí: Cigáň - Votava, Jarolím. Diváci: 400.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Gratuluji domácím k výhře. Ve druhé půli zkrátka dali čtyři góly a víc to nebudu hodnotit. Teď se v klidu připravíme na další utkání."

ZNAKON Sousedovice - TJ Blatná 5:3 (3:0)

Branky: 21. M. Glazunov, 32. O. Šimek, 34. a 55. J. Hrach, 63. P. Sládek - 66. a 67. J. Outlý, 69. D. Fiřt. ŽK: 3:2 (Doležal, Sládek, Marek - Bláha, Maleček). ČK: 0:1(79. Bláha). Rozhodčí: Černý - Ovčáček, Ovčáček st. Diváci: 50.

V úvodním kole Sousedovičtí ztratili bod v Prachaticích v poslední minutě. V derby s Blatnou se uklidnili po prvním gólu a postupně vytáhli vedení až na 5:0. Pak jakoby usnuli na vavřínech a soupeř se během pěti minut přiblížil na rozdíl dvou branek. Závěr však hosté dohrávali v deseti a na srovnání již nemohli pomýšlet.

Otava Katovice - Tatran Prachatice 3:2 (3:1)

Branky: 17., 35. a 45. J. Kadula - 7. a 91. J. Sova. ŽK: 4:3 (Vondrášek, Duba, Hajdušek, Kadula - Babka, Černý, Horák). Rozhodčí: Pravda - Trkovský, Brodský. Diváci: 158.

Michal Brabec, trenér Katovic: "Upracovaná výhra. Věděl jsem, že to v tom velkém vedru bude velice těžké. Prachatice mají mladý a běhavý tým, který chce hrát fotbal. Věděl jsem, že budeme herně trochu horší, ale na to jsme připravili taktiku hry. Nakonec to vyšlo a ubojovali jsme těsnou výhru. Jsem za to šťastný. Jindra Kadula mně před zápasem uklidňoval, že tentokrát trefí všechno a opravdu to trefil. Minule v Kameňáku, kdyby se trefoval jako dneska, tak jsme tam vyhráli 6:0. Jsem rád, že mu to tam spadlo."

Katovičtí fotbalisté slaví výhru nad Prachaticemi. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Rozhodl faktor Kadula. Nás prakticky porazil jediný hráč. Vedli jsme 1:0, trefili jsme břevno, tyč, stačilo, aby tam jedno z toho padlo a vyvíjelo se to jinak. První čtvrthodinu jsme měli dobrou. Porazily nás dlouhé balony na Kadulu. Katovice jsou soubojové, hráči to ustojí Kadula to trefí z jedničky. Musíme ale před ním smeknout, vše, co mu přišlo, uklidil do brány. Takového hráče zkrátka nemáme. Bylo to 3:1, pak už se to těžko honí."

SK Lhenice - Sokol Kamenný Újezd 3:1 (2:0)

Branky: 5. M. Janošťák, 20. J. Mrkvička, 76. O. Pokorný - 53. A. Černý. ŽK: 2:2 (Trojan, Prenner - Rezek, Černý). Rozhodčí: Brodský - Trkovský, Dušek. Diváci: 101.

7. liga: Lhenice - Kamenný Újezd. | Video: Jan Klein

Ivo Čech, trenér Lhenic: "Každý zápas je pro nás něčím novým, sžíváme se s vyšší soutěží, kde je to rychlejší, důraznější, kvalitnější. Kluci k tomu ale opět přistoupili správně, všichni byli platní a podle mě jsme i o něco více chtěli, pak se dají některé nedostatky či technické chyby nahradit. Začali jsme aktivněji než hosté, byli trochu více na míči, do dvoubrankového vedení se dostali po standardních situacích, hosty do šancí nepouštěli a první poločas celkem v pohodě dohráli. Druhou půli ale začal aktivněji a rychleji soupeř, který také po pěkné akci snížil. My potom vhodně prostřídali, více kombinovali a z protiútoků měli pár šancí ke zvýšení náskoku, což se nám i podařilo. Se vstupem do soutěže musí panovat spokojenost, stále je ale na čem pracovat, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Děkujeme fanouškům za podporu."

SK Lhenice - Kamenný Újezd. | Video: Jan Klein

Šumavan Vimperk - Sokol Bavorov 4:1 (2:1)

Branky: 6. O. Málek, 22. a 88. J. Bubík, 66. O. Rod - 24. E. Košek. ŽK: 3:3 (Formánek, Vintr, Kliment - Šuba, Folta, Křiváček). Rozhodčí: Kříž - Kříž st., Janovský. Diváci: 150.

Jiří Košnař, trenér Vimperka: "Myslím si, že to bylo dobré utkání i díky soupeři z Bavorova. My jsme zahráli dobře týmově. Dobře jsme bránili, uhlídali jsme soupeřovo klíčové hráče a skvěle vyráželi do rychlých protiútoků. Hosté měli sice po většinu utkání míč na svých kopačkách, ale my zase více brankových příležitosti, které jsme dokázali využít. Chtěl bych pochválit celý tým za velmi dobrý a poctivý výkon."

Tomáš Děd dává na konečných 1:6. | Video: Jan Klein

SK Jankov - SK Čkyně 1:6 (0:1)

Branky: 70. P. Hajný - 40. A. Bujok, 49. (PK), 54. a 72. J. Král, 68. S. Schettini, 83. T. Děd. ŽK: 3:3 (Bohoněk, Bürger, Troup - Růžička, Děd, Shettini). Rozhodčí: Crkva - Hájek, Dušek.

Penalta a gól Josefa Krále na 0:2. | Video: Jan Klein

Gustav Bujok, trenér Čkyně: "Netradičně v pátek jsme vyjeli do Jankova pokusit se odčinit zaváhání z úvodního kola. Soupeř nastoupil v jiné sestavě než v úvodním kole proti Bavorovu, takže nám ze začátku trvalo se přizpůsobit. Nicméně po divokém začátku jsme se uklidnili a začali zápas kontrolovat. Bohužel, na útočné polovině jsme byli zbrklí a spoustu příležitostí nedohráli. Naštěstí se nám povedlo před poločasem vstřelit branku a ta nám dodala ještě víc sebevědomí a klidu. O výsledku zápasu rozhodl náš povedený vstup do druhé půle, kde jsme přidali dva góly. Pak jsme nechtěli polevit kvůli našim skvělým fanouškům, kteří nás přijeli do Jankova podpořit. Výsledkově i herně se nám zápas povedl, tak věřím, že v tom budeme pokračovat."