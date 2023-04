/FOTOGALERIE/ Na hřiště Hluboké nad Vltavou zajížděli v dalším kole krajského přeboru fotbalisté Oseka. Dali dva góly, ale nemají ani bod.

Fotbalisté Oseka (ve žlutém v utkíní s Týnem) prohráli na Hluboké 2:3. Foto: Jan Škrle | Foto: Jan Škrle

Hluboká nad Vltavou - TJ Osek 3:2 (3:1)

Branky: 13. (PK) Škoda, 32. Kadlec, 39. Kolafa - 10. J. Říský, 86. Hoch. ŽK: 4:3 (Konečný, Hájek, Kadlec, Kolafa - J. Říský, Matěj Čapek, Maroušek). Rozhodčí: Dimitrov - Nedvěd, Pečenka. Diváci: 120.

Sestava Oseka: Vlk - Němeček, D. Říský, Krejčí, Martin Čapek - Matěj Čapek (84. Zelenka), Šrámek, Hoch, J. Říský, Hosnedl (60. Maroušek) - Sigmund.

Osek je štikou jarní části soutěže a chtěl soupeře překvapit stejně, jako se to kolo předtím podařilo fotbalistům Prachatic. Hosté dokonce vedli, ale favorit stav otočil. V závěru utkání se musela ještě Hluboká o výsledek obávat.

"Doplatili jsme na bojácnost v prvním poločase. Sice jsme vedli, ale měli jsme málo pohybu, málo důrazu a byli ustrašení. Dá se říci, že jsme soupeři na všechny tři góly přihráli. Ve druhém poločase jsme hru zagresivnili, vytáhli presink a najednou začali mít domácí problémy. Snížili jsme na 3:2, nastřelili tyč a v 92. minutě jsme z mého pohledu měli kopat penaltu. Ale bohužel. Za druhý poločas hráči snesou nějaké měřítko, první jsme prospali, což se nám vymstilo," komentoval utkání trenér Oseka Luboš Vašica.

Obě branky Oseka dávali osvědčení kanonýři Jakub Říský a Jan Hoch. "Jakub to prostřelil ve vápně. Honza zase střílel prudkou střelu za šestnáctkou, když se k němu odrazil balon," popsal oba góly trenér.

Sice porážka, ale hra Oseka snesla přísné měřítko. "O přestávce jsem kluky probudil. Sami věděli, že to to nebylo to pravé ořechové a co tomu v první půli chybělo. Ve druhém poločase jsme vytáhli vysoko krajní obránce a hned jsme soupeře přehrávali. Za druhou půli spokojenost," doplnil trenér Vašica.