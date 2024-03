/FOTOGALERII/ Prodloužit svou sérii bez porážky na pět utkání vyráželi katovičtí fotbalsté do Tachova. Ze hřiště předposledního týmu divizní skuiny A přivezli bod.

Na podzim Katovičtí porazili doma Tachov 3:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Tachov - Otava Katovice 1:1 (1:0)

Branky: 9. Braun - 92. L. Bálek. ŽK: 1:4 (Pavlas - Motl, Brabec, Sigmund, Souhrada. Rozhodčí: Šlajs - Říha, Hessová. Diváci: 220.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl (Sládek) – Kotrba (61. Štěch), L. Bálek, Martin Kynkor (61. D. Bálek), Vonášek – Uher (93. Čibera) – Požárek (61. Souhrada).

Na hřišti týmů z chvostu tabulky se vždy hraje těžko. Navíc museli Katovičtí řešit problém ještě před utkáním. "Před Plzní se nám rozbil autobus, takže jsme čekali na auta a přijeli na poslední chvíli. Museli jsme čerpat čekací dobu dvacet minut. Příprava na zápas byla neúplná a vše takové uchvátané," vrátil se ještě před utkání katovický trenér Lubomír Vašica a pokračoval: "Přesto jsme do utkání vstoupili dobře a během devíti minut si vypracovali velké šance. Ty jsme však neproměnili a přišel zbytečný faul z naší strany. Domácí standardku zahráli dobře a dostali jsme gól. Od té doby se na naše kopačky lepila nervozita, byla v tom nepřesnost a byl to boj ve středu hřiště. My se přizpůsobili hře domácích, kteří se rvali o každý míč a my svými nepřesnostmi vydali až příliš sil. Nemohli jsme se dostat do tempa, a tak jsme po hodině hry šli do rizika a vystřídali čtyři hráče najednou. Dali jsme tomu impuls, oživili hru a začali hrát aktivně. Z toho vyplynul i gól v 90. minutě, který však nebyl uznán pro domnělý ofsajd, který asi viděla jen paní pomezní. Měl jsem obavy, aby to kluky nezlomilo, ale znovu se ukázal charakter týmu. Kluci nebrečeli nad neuznaným gólem, ale porvali se o to a odměnou byl krásý gól Lukáše Bálka, který přehodil brankáře. Když se podíváme na vývoj utkání, tak musíme být s bodem spokojeni. Je to třetí kolo, ani tentokrát jsme neprohráli. Skupina A je neskutečně vyrovnaná, každý tým má svou kvalitu a my jsme rádi, že bereme bod.

V dalším kole hostí Katovičtí naopak tým z popředí tabulky. Přijede ambiciozní Sokolov. "Sokolov je jedním z aspirantů na postup, takže opět těžký oříšek. Ale doma se nám s lepšími týmy hraje dbře a věřím tomu, že budeme Sokolovu dobrým soupeřem a popereme se o tři body," dodal k dalšímu programu trenér Vašica.