Jankov – Blatná 4:1 (1:0). 8. J. Zajíc, 50. P. Klíma, 80. V. Burger, 82. F. Lošek – 47. F. Čadek.

„Odehráli jsme dobrý první poločas. Po rohovém kopu jsme měli velkou šanci již v 7. minutě, ale nedali a po protiútoku naopak skóroval soupeř. Navíc jsme museli brzy nuceně střídat. Pak rány Říhy a Křivance domácí gólman vytáhl na roh. Na druhé straně i nás podržel gólman Burian. V první půli jsme byli lepší, ale o gól prohrávali. Hned v úvodu druhé půle jsme vyrovnali, ale brzy nato jsme inkasovali do prázdné branky druhý gól. Snažili jsme se to opět vyrovnat, Říha i Křivanec trefili břevno, ale do sítě to nepadlo. Postupem času jsme otevřeli hru, začali hrát vabank, ale soupeř toho dokázal využít a přidal další dva góly. Řekl bych že tentokrát nevyhrál lepší, ale spíše šťastnější tým,“ shrnul duel asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Burian – Sýkora, Motyka, Sedláček, Nový (12. Levý) – Říha, Šejvar, Prokopec (74. Hlaváč), Křivanec – Čadek, Peleška (66. Míka).