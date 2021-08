Po vítězství v úvodním kole krajského přeboru v Čimelicích tentokrát fotbalisté Protivína hostili na svém hřišti soupeře z nejtěžších. A Český Krumlov si také odvezl všechny body.

Fotbalový KP: Protivín - Český Krumlov 1:4 (1:1). Foto: Jan Škrle | Foto: Deník/ Redakce

„Do utkání jsme vstoupili dobře a díky Zbyňovi Vorlovi dali i vedoucí branku. Škoda, že nám Krumlov prakticky z protiútoku srovnal. Nicméně první poločas byl z naší strany solidní. Soupeř měl sice více ze hry, ale nepouštěli jsme ho do větších šancí. V úvodu druhé půle dal soupeř krásný gól z poloviny hřiště přes gólmana. Gól nás zlomil a cítili jsme, že na zvrat stavu asi nebude. Krumlov pak přidal další dva góly a bylo po zápase. Do stavu 1:1, kdy jsme hráli o bod, to bylo z naší strany solidní. Elánem a srdíčkem jsme se soupeři snažili vyrovnat, ale pak nám druhou brankou jakoby sebrali psychické síly a náš odpor zlomili. Spokojen jsem s nasazením, ale fotbalové kvality byly na straně soupeře,“ hodnotil utkání domácí trenér Miroslav Říha.