Volyně / Čestice - Junior Strakonice 1:0 po penaltovém rozstřelu. Před početnou diváckou kulisou byl k vidění napínavý a bojovný zápas sice bez brankového vyjádření, ale s celou řadou šancí na obou stranách.

V 5´ nejdříve vypadl hostujícímu gólmanovi lehký centr z rukavic, aby vzápětí svoji chybu napravil výborným zákrokem po střele Lukáše Grabmüllera do odkryté branky. V 14' předvedl hostující brankář další minelu, tentokrát při odkopu, hostující obrana stačila tuto chybu napravit a nepustila nás k zakončení. Poté se osmělili také hosté, v 17' rozehrávali rohový kop a přetažený centr na zadní tyč již nestačil Jakub Straka usměrnit do branky a přestřelil. V 19' si navedl Max Štöger balón z levé strany na střed velkého vápna a jeho střelu hostující gólman vyrazil na roh. V 22' měli hosté obrovskou šanci. Matěj Straka vyslal pěknou průnikovou přihrávkou do našeho pokutového území Lukáše Vaněčka, jehož první střelu Maty Janda kryl a následnou dorážku do odkryté brány naštěstí pro nás nezvládl a poslal balón mimo tyče! V 28' podnikl jeden ze svých úniků po pravé straně v 1. poločase hodně aktivní Lukáš Zvonek, jeho přihrávka prošla vápnem ještě bez adresáta. v 29' vyšla spolupráce na naší levé straně mezi Maxem Štögerem a Jakubem Punčochářem až do bezprostřední blízkosti branky hostujících, na zakončení již nenašli dosti klidu. V 30' předvedl únik po pravém křídle opět hostující Lukáš Zvonek, přízemním centrem našel na zadní tyči Lukáše Prokopa, který rychlý balón na mokré trávě naštěstí pro nás dostatečně nezkrotil a přestřelil. V 33' zahrával Max Štöger z hranice pokutového území přímý kop, zpětný balón po odražené střele měl v ideální pozici proti pravé noze, ale balón netrefil čistě. Ve 35' se řítil Lukáš Zvonek z pravé strany do pokutového území, míč mu sklouzl přes nárt a jeho zakončení se mezi tyče nevešlo.

Ve 40' našel Jirka Steiner centrem ve vápně Honzu Peterku, který balón "z první" netrefil ideálně. V 44' se řítil do zakončení Max Štöger v kontaktu s hostujícím obráncem, situaci vyřešil přihrávkou Honzovi Ulmanovi do vyložené šance, kterému se bohužel balón při zakončení zamotal mezi nohami. Ve 48' se uvolnil na levé straně do vápna opět Max Štöger a jeho střelu gólman vyrazil. V 52' nám trochu pocuchal nervy Maty Janda, když nejprve střelu Lukáše Vaněčka neudržel balón v rukavicích a do své moci ho dostal až v bezprostřední blízkosti brankové čáry. V 59' měli hosté největší šanci 2. půle, když náš gólman Maty Janda vychytal hostujícího Teodora Kálese při samostatném nájezdu! Zbývající minuty se již dohrávaly z obou stran se snahou především neudělat rozhodující chybu.

Toto bojovné a velmi vyrovnané derby vygradovalo penaltovým rozstřelem. Po pěti penaltách byl stav nerozhodný 3:3 (na naší straně proměnili - Honza Ulman, Vojtěch Kautman, Honza Peterka, neúspěšní byli - Jirka Kočí, Pavel Fouček; u hostů proměnili - Lukáš Prokop, Jan Havel, Lukáš Zvonek, nedali - Vladislav Hájek, Jakub Straka) V šesté sérii opět Honza Ulman a u hostů Jan Voják proměnili. Rozuzlení přišlo v sedmé sérii, nejprve hostujícího Lukáše Zvonka Maty Janda vychytal a na naší straně udržel nervy opět Honza Peterka a po jeho přesném provedení k tyči mohla naplno propuknout veliká radost z vítězství.

Objektivně je třeba zhodnotit, že diváci sledovali velice vyrovnaný a bojovný zápas, jehož výsledek se mohl přiklonit na jednu či druhou stranu. V penaltové loterii jsme prokázali o něco pevnější nervy, tady je třeba na naší straně vyzdvihnout Honzu Ulmana a Honzu Peterku, kteří dvakrát nezaváhali.

Sestava SK Slavoj Volyně/Čestice: Matyáš Janda - Daniel Reindl, Jiří Steiner, Jan Ulman (c), Matěj Vávra (Vojtěch Kautman) - Jiří Kočí (Matyáš Kural), Pavel Fouček, Maxim Štöger, Lukáš Grabmüller - Václav Šoul (Jakub Punčochář), Jan Peterka (Adam Chochol) .

Výsledek mladších žáků: Volyně / Čestice - Junior 5:1 (3:1). Branky: Matyáš Kural 2, Pavel Fouček, Jakub Jiřík, Václav Voldřich

Vladislav Hájek