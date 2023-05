„Už se k tomu nechci moc vracet, výsledkově to byla velká ostuda. Přitom my mohli taky klidně dát sedm gólů, ale teď nám to moc nelepí. Ani mně,“ přiznává sympaticky důrazný útočník. Je to tak, k podzimním patnácti trefám totiž přidal ve druhé části soutěže zatím jen dvě. „Vůbec se na to nechci vymlouvat, ale delší dobu mě trápí zdravotní problémy, takže nejsem stoprocentně fit, tím pádem méně trénuji a chybí mi jistota i více sebevědomí při zakončení,“ podotkl.

Milevsko po povedené úvodní části sezony prožívá jaro jako na houpačce, kdy střídá solidní výkony s těmi horšími. „Nevím, čím to je. Nedaří se nám hrát odzadu na jistotu, z toho pramení zbytečné góly a v ofenzivě nám zase chybí víc pohody i střeleckého štěstí, které jsme měli na podzim,“ krčí rameny.

Nejlepší střelci KP

21 - David Neužil (Táborsko B),

Martin Toman (J. Hradec)

19 - Filip Votava (J. Hradec)

17 - Daniel Petřík (Milevsko)

16 - Jan Hoch (Osek)

15 - Jakub Toth (Olešník),

Jakub Říský (Osek)

Přesto je pro mužstvo i bez tohoto efektu nadále velmi důležitým hráčem „I když se mu momentálně střelecky nedaří podle představ, má pro tým velký přínos. Dan je houževnatý fotbalista, chce na sobě pracovat, má výbornou kopací techniku a umí nohama i hlavou,“ charakterizoval stručně svého svěřence milevský kouč Miroslav Strnad.

Vzhledem k Petříkově mládí už toho má fotbalově poměrně dost za sebou. Po začátcích v mateřském Milevsku se ve dvanácti letech přesunul do Písku, kde se přes mládežnické kategorie dostal až do třetiligového kádru mužů. Poté hrál divizi v Čížové a naposledy působil v Čimelicích v I. B třídě, odkud se zase vrátil do mateřského klubu. „Vrátil jsem se domů rád, je to pro mě i vzhledem k zaměstnání lepší a jednodušší,“ zmínil.

I přes nevyrovnané výkony patří milevským fotbalistům v tabulce slušná sedmá příčka a na pátý Týn nad Vltavou ztrácejí jen čtyři body. A po víkendu to může být ještě méně, neboť právě Olympie bude dalším soupeřem „vzduchotechniků“. „Týn je na tom na jaře podobně jako my, taky poztrácel spoustu bod. Chtěli bychom doma vyhrát, přiblížit se mu a v závěru sezony ještě urvat nějaké body. Boj o páté místo je otevřený, takže to může být ještě zajímavé,“ tvrdí opora týmu.

On osobně by rád zase našel střeleckou pohodu, z níž profituje celý tým. Ale nějakou metu ohledně počtu branek příliš neřeší. „Občas se na pořadí kanonýrů kouknu, zajímá mě to a mám pochopitelně radost, že jsem mezi nejlepšími střelci soutěže. Doufám, že do konce sezony ještě nějaké góly přidám a hlavně tím pomůžu mužstvu,“ přeje si Daniel Petřík.