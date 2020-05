První poločas se hrál za deště, navzdory podmáčenému trávníku se ale hrál docela pohledný kombinační fotbal.

Skóre otevřel již v 10. minutě písecký Valenta, jenž přehodil domácího brankáře Tetoura.

Na domácí odpověď se čekalo jen devět minut. Centr z pravé strany uklidil na zadní tyči do brány ostřílený kanonýr Richard Kalod a bylo srovnáno.

Ve 22. minutě zužitkoval křížný pas Holého Antonín Presl, jenž přehodil obloučkem benešovského gólmana, a Písek znovu vedl.

Další branka už do poločasu nepadla a do druhé půle tak Jihočeši vstupovali s jednobrankovým náskokem.

Nad benešovským stadionem přestalo pršet, což zřejmě fotbalistům nevyhovovalo, neboť ve druhých pětačtyřiceti minutách se již nehrál tak hezký fotbal jako v prvním dějství.

Benešov se tlačil za vyrovnáním a hostující obránci museli dvakrát zachraňovat situaci na brankové čáře.

V době sílícího tlaku domácích ale udeřilo na druhé straně. V 80. minutě po delší době zahrozili hosté z Písku. Roman Wermke z bezprostřední blízkosti gólmana Schummera ještě neprostřelil, o dvě minuty později si ale vše vynahradil a byl z toho gól na 1:3. Wermke se dobře uvolnil ve vápně a tečovanou střelou zajistil svému týmu dvoubrankové vedení.

Hned o minutu později ale znovu zadělal na drama svým druhým gólem v utkání Richard Kalod.

Poslední slovo si však vzal písecký Dominik Hajdo, který z dorážky upravil v 87. minutě na konečných 2:4.

V závěrečných minutách ještě mohla skórovat obě mužstva. Benešovský gólman Schummer se nenechal přelobovat od Froňka, který na něho postupoval sám, a písecký Vojtíšek zase v posledních sekundách překazil radost z hattricku Kalodovi.

Písecký trenér Milan Nousek byl spokojený s výsledkem, už méně ale s předvedenou hrou. „V naší hře bylo hodně nedostatků a náš výkon se zdaleka neblížil těm, které jsme předváděli na podzim nebo také v prvním jarním soutěžním zápase. I když první poločas měl chvílemi parametry, jaké bychom si představovali, k ideálu jsme měli daleko. Čtyři vstřelené góly, to je sice hezká bilance, řadu dalších akcí jsme ale nedokázali vyřešit tak, abychom se vůbec dostali do zakončení. Následovaly zbytečné ztráty balónu a museli jsme se bránit. Rozhodně máme na čem pracovat, abychom se dostali do formy, ve které jsme byli,“ okomentoval průběh duelu s Benešovem kouč Písku.

V sobotu 30. května se písečtí fotbalisté představí na domácím hřišti. Ve druhém kole letní ligy přivítají doma rezervu pražských Bohemians. Utkání má výkop v 10 hodin.

Fakta: Benešov - Písek 2:4 (1:2) - Branky: 19. a 83. Kalod – 10. Valenta, 22. Presl, 82. Wermke, 87. Hajdo. ŽK: Holý. Rozhodčí: Garaja – Žaba, Filip.

Písek: Satrapa (71. Vojtíšek) – Benetka (65. Sajtl), Běloušek, Vacovský, Hajdo – Kulík, Holý (46. J. Held) – Wermke, Presl (46. Ulbrich), Valenta (46. Froněk) – Voráček.

Zbývající zápasy 1. kola: Slavia B – Táborsko 2:2, pk. 4:3, Bohemians B – Plzeň B 1:5.

2. kolo (So 30. května): Písek – Bohemians B (10).