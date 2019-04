Katovice – Osek 1:1 (0:1). 55. (PK) T. Hajdušek – 19. J. Hoch. ČK: 89. M. Tušer.

„Hrál se prakticky stejný zápas, jako všechny předchozí na našem hřišti. My do toho bušíme, soupeř brání a čeká na každou příležitost. Ani v tomto derby to nebylo jiné. Osek bránil, dostal se k trestného kopu, ten se Hochovi povedl, soupeř šel do vedení, které urputně bránil. My v první půli také dali gól, když Repa trefil šibenici, ale gól pro ofsajd neplatil. Ve druhém poločase dal branku z voleje Požárek, ale ani tentokrát neplatila pro ofsajd. My byli po celé utkání lepší, snažili se hrát kombinační fotbal, ale nedokázali proměnit šance. Tak trochu paradoxem bylo, že jsme při naší útočné aktivitě dostali sedm žlutých a jednu červenou kartu,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý. Jeho kolega na lavičce soupeře Jaroslav Voříšek byl po derby očividně spokojenější: „Utkání mělo klasické parametry derby, bylo plné osobních soubojů a v prvním poločase se hrálo v tempu. Šance se rodily na obou stranách, nás několikrát podržel brankář Kozlík. Branku jsme dali z trestného kopu těsně za šestnáctkou. Faulován byl Hosnedl a naši vedoucí branku dal Hoch. Ve druhém poločase byli domácí aktivnější, dostali nás pod tlak, nám se nedařila kombinace a vše vyústilo v náš faul a penaltu, ze které Katovice vyrovnaly. Celkově jsem samozřejmě s bodem spokojený. Ze hřiště soupeře se bod vždy počítá a zvláště z Katovic, které mají kvalitní kádr.“

Sestavy – Katovice: Švehla – Hromíř (50. Miklas), Hajdušek, Janoch, Horejš – Repa, Tušer, Kagui, Chylík – Požárek, Uher. Osek: Kozlík – Kinkor, Carda, krejčí, Benda – Maroušek, Hoch (90. Ježek), Brabec (78. Lávička), Hosnedl – Blatský, Říský.