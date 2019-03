Blatná – Osek 1:2 (0:1)

Branky: 91. (PK) L. Motyka – 27. M. Carda, 66. J. Říský. ČK: 1:0 (93. L. Motyka). „Po debaklu v minulém kole jsme tento zápas herně zvládli o poznání lépe, byť body stejně putují mimo Blatnou. Hráčům jsme s Michalem Brabcem za předvedený výkon poděkovali, tentokrát zvládli odehrát to, co jsme po nich požadovali. Nebylo v utkání moc věcí, kterými by mohli svým výkonem výsledek ovlivnit tak, aby neskončil prohrou. Mrzí nás zranění Machovského, které bude asi dlouhodobější. Doufáme, že i „nezaviněný“ střet kopačky hostujícího útočníka s brankářem Chlandou nezanechá v jeho tváři trvalé následky,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

„Utkání mělo jasné parametry derby. Bylo to vyhecované, plné osobních soubojů. Nám se podařilo v prvním poločase vstřelit gól po nacvičeném signálu, kdy se po centru Hocha prosadil Carda. I druhý gól jsme pak vstřelili po standardce. Ve druhém poločase nastřelili domácí břevno a v závěru utkání i snížili z pokutového kopu. Sice byl samotný závěr hodně nervozní, ale my si to již v klidu pohlídali. Samozřejmě z naší strany spokojenost, výhra to byla zasloužená,“ pochvaloval si zápas osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestavy: Blatná: Chlanda – Sýkora, Šejvar, Sedláček, Nový – Šilhavý (79. Prokopec), Křivanec, Říha, Jícha (71. Motyka) – Mišiak, Machovský (37. Míka). Osek: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek, Hoch (87. Ježek), Brabec, Hosnedl (32. Lávička) – Blatský, Říský.