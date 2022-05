Branky: 34. Čapek, 44. Máška, 81. Krejčí. ŽK: 0:0. Diváci: 74. Rozhodčí: Krčín – Boček, Kollmann.

Sestavy – Junior: Kozlík (83. Martínek) – Funda, Žáček, Rozhoň, Čapek – Děd (37. Zelenka), Zábranský (65. Doležel), Zahrádka, Nosek (37. Máška), Petráň (72. Šourek) – Krejčí. Blatná: J. Sedláček – Levý, Kůst (83. Míka), Bláha, M. Sedláček – Novák, Šimůnek, Hlaváč, Bulka – Čadek (15. Maleček), Král.

V roli jasného favorita ši do utkání domácí fotbalisté. Soupeře však až tak nepřehrávali, jak by mohl naznačovat konečný výsledek.

Domácí trenér Cimrhanzl mohl být spokojen se třemi body. "Hra nebyla nijak atraktivní. Pro oko diváka spíše nezáživná. My se dost trápili. Dali jsme do středu zálohy dva mladé dorostence. Blatná se snažila hrát více do těla a bylo to docela náročné. Dostali jsme se do vedení, pak prostřídali a střídající hráč dal v závěru poločasu druhý gól. Trochu jsme se uklidnili, i když Blatná ve druhém poločase sporadicky kousala. Krejčí pak dal deset minut před koncem na 3:0 a bylo rozhodnuto. Body dobré, herní projev takový nebyl, ale důležitá byla výhra. Na deset minut jsme poslali do brány i dorostence Martínka, aby okusil atmosféru mužského fotbalu," shrnul utkání strakonický lodivod Luděk Cimrhanzl.

Blatenský trenér Jaroslav Voříšek byl i přes porážku se svým týmem spokojen. Z různých důvodů musel na hřiště vyslat řadu hráčů dorosteneckého věku. "Vyrovnané utkání, ale vyhrává ten, kdo dá góly a ty dali Strakoničtí. Podle mne rozhodl gól na konci poločasu po centru ze strany, kdy to připravil Krejčí spoluhráči do zakončení. První gól jsme dostali ve 34. minutě po rohovém kopu do malého vápna. Nedokázali jsme uhlídat hlavičkujícího hráče. Přesto jsme druhý poločas nevypustili, měli jsme tam nějaké náznaky šancí, ale nedali to. Domácí rozhodli deset minut před koncem z rychlého protiútoku. I přes porážku jsme hráli solidně, nezbavovali se balonů, nenakopávali to. Hra z naší strany nebyla tak špatná, jak naznačuje výsledek," uvedl Jaroslav Voříšek.