Vodňany – Junior Strakonice 2:1 (1:0). 32. (PK) L. Kunc, 67. J. Gažík – 71. J. Máška.

„První jarní domácí utkání se nám povedlo a o to více těší, že to bylo v derby, kdy jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili. Sice jsme měli trochu rozpačitý začátek, ale pak jsme již hráli, co chtěli a hra se dařila. Soupeř měl v úvodu tři rohy, ale pak již jsme převzali iniciativu my a dostávali se i do šancí. Dvakrát sami před bránou jsme ještě nedali, ale po půlhodině hry jsme po faulu ve vápně měli výhodu penalty, kterou Kunc proměnil. Ještě v závěru poločasu jsme měli další šance, ale opět bez gólového efektu,“ shrnul první poločas domácí trenér František Bican a pokračoval: „I ve druhém poločase jsme si šli za výhrou. Hrálo se dál podle stejných not a Junior využíval jen nakopávaných míčů. Z převahy jsme vytěžili i druhou branku, kterou dal Gažík. Škoda, že jsme o pět minut později zaváhali a dovolili soupeři snížit. Nedůsledností jsme podcenili situaci a soupeř se trefil z náhodné střely. Ale i v závěru patřilo hřiště nám a šli jsme třikrát sami na bránu, z toho dokonce jednou i ve trojici hráčů. Gól však z toho již nebyl. Celkově spokojenost, za předvedenou hru jsme si výhru zasloužili.