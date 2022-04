Branky: 31. J. Říský, 39. Sigmund – 65. Šourek. ŽK: 1:2 (Němeček – Linhart, Nosek. Diváci: 280. Rozhodčí: Němec – Ondřej, Pravda.

Sestavy – Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Brabec – Němeček, Šrámek, J. Říský, Sigmund (64. Hromíř) – Carda, D. Říský. Junior: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň, Petráň – Míčka (46. Nosek), Doležal (80. Linhart), Chalupa, Čapek, Máška – Šourek.

Tři body zůstaly doma a v tabulce se Osek vrací do souboje o špic tabulky. „Až tak bych neřekl, že je to návrat do boje o čelo. Náš výkon nebyl optimální. Hráli jsme úplně jinak než proti Krumlovu. Ale bylo to i tím, že Strakonice na nás hrály jinak než Krumlov. Hosté nám to zavřeli a my se nemohli prosadit. Hráli to na brejky. Dvacet minut jsme se nedostali do hry. Sice jsme měli míč na kopačkách, ale víceméně bez ohrožení strakonické branky. Až pak jsme to přestali hrát komplikovaně a podařilo se nám dát dva góly. Zkoušeli jsme střílet z větší dálky a dvakrát to přineslo ovoce. Do druhé půle jsme čekali, že to Strakonice otevřou a do brejků začneme chodit my. Docela by to i fungovalo, ale udělali jsme hrubou chybu a doslova jim nahráli na gól. Od té doby soupeři narostla křídla, více běhal, hrál a my nedokázali podržet balon. Z naší strany to byla holomajzna, oni se snažili a měli velkou šanci, kterou chytil Křížek. Kdyby to nechytil, tak nevím, jak by to dopadlo. Strakoničtí měli platonickou převahu, ale bez dalších větších šancí. My však hráli ve druhém poločase špatně,“ shrnul utkání trenér Oseka Josef Mráz.

Strakonický trenér byl i přes porážku s výkonem hráčů spokojen. „Přestože pršelo, terén byl dobrý. Sice těžký, ale dalo se na tom hrát. Bylo to rychlé a řekl by, že z naší strany nejlepší fotbal jara. Hrálo se po zemi, nekopalo se to. Máme obrovskou marodku, takže do hry šli náhradníci a dorostenci. Snažili se a ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali. Domácí ve druhém poločase fyzicky odpadli a nemít Křížka v bráně, tak jsme minimálně vyrovnali. My udělali dvě chyby v první půli a pustili soupeře do vedení Ten se dostal ke střele z dálky. První byla tečovaná a na tu Lízal neměl šanci, při druhé to vyrážel a domácí to vrátili do sítě. Na mokrém terénu jsou takové střely pro gólmany hodně složité. To domácí uklidnilo, ale ve druhém poločase jsme na hřišti dominovali,“ komentoval utkání trenér Junioru Luděk Cimrhanzl a dodal: „Po utkání byli domácí šťastní, asi nečekali, že to po výhře nad Krumlovem budou mít s námi tak složité. O to více mě porážka mrzí. Ve druhém poločase bylo vidět, že ovoce přináší zimní soustředění v Rohanově. My za těžkých podmínek zvládli zápas fyzicky až do konce, na domácích bylo vidět, že od dvacáté minuty druhé půle nemohou. Kouskovali to, což je zachránilo. Co musím vyzdvihnout, tak výkon rozhodčího, ten pískal výborně.“