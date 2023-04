/FOTOGALERIE/ Na Velký pátek se sešlo přes pět stovek diváků na derby fotbalové I.A třídy mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí. Spokojenější byli fanoušci hostů.

Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). Foto: Adéla Bršťáková | Foto: Deník/ Redakce

FK Dolní Dvořiště - Spartak Kaplice 1:3 (0:2)

Branky: 90. (PK) Fořter - 39. Gondek, 45. Daniel, 87. (PK) Divoký. ŽK: 3:1 (Micák, Fořter, Lattner - Štrbačka). Rozhodčí: Mráz - Vejčík, Handšuh.

Do jarní části A skupiny I.A třídy vstoupili lépe Kapličtí. Podruhé již vezou ze hřiště soupeře tři body. Naopak hráčům Dolního Dvořiště se tolik nedaří a již je třeba bodově zabrat, aby neměli v závěru sezony problémy.

"Hodnocení zápasu je pro mě hodně těžké. Derby jsme samozřejmě chtěli zvládnout. Bohužel, tahle prohra bolí a mě osobně hodně. Ale soupeři musím pogratulovat. Vyhrál tým, který chtěl víc. Soupeři darujeme z našich chyb góly. Mrzí mě to o to víc, že góly dostaneme ze situací, o kterých se bavíme. Nemohu se ani vymluvit na to, že máme zranění a někteří hrajou s bolestí. Chyby děláme a děláme je velké. V týdnu si to musíme vyříkat a přivézt něco z Vimperka," komentova utkání domácí trenér Štefan Bršťák.

1/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 2/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 3/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 4/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 5/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 6/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 7/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 8/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 9/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2). 10/10 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Kaplice 1:3 (0:2).

"Derby s Dolním Dvořištěm jsme zvládli na výbornou. Prvních deset až patnáct minut byli domácí lepší, ale pak jsme převzali iniciativu my a byli po zbytek utkání fotbalovější. První branku jsme dali po rohovém kopu Gondekem a na konci poločasu přidali druhou po pěkné akci Gutheise, kterou zakončoval Daniel. Třetí branka padla z penalty, kterou Divoký proměnl s přehledem. Škoda gólu, který jsme inkasovali v úplném závěru také z penalty. Kluky musím pochválit za týmový výkon, a to včetně těch střídajících. Dodrželi, co jsme si řekli, a po disciplinovaném výkonu jsme získali tři body. Utkání mělo výbornou kulisu, když na stadion přišlo pět stovek diváků. Fanoušky bych chtěl pozvat i na středeční dohrávku, kdy od 17 hodin hostíme Strunkovice," doplnil k utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.