V dalším kole krajského přeboru hostili fotbalisté Oseka na svém hřišti Čimelice a pokud chtěli potvrdit své ambice a popředí tabulky, potřebovali vyhrát. Soupeři se však rozešli smírně.

Fotbalový KP: Osek - Čimelice 2:2 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Pro trenéry to by zápas na zbláznění. Domácí dostali rychlou branku, stav dokázali otočit, ale přišla červená a soupeř stav srovnal. „Bylo to něco podobného jako minulý týden jen s tím rozdílem, že góly padaly již v první půli. Těžko jsme se dostávali do zápasu. Čimelice to na nás na začátku hrály dobře. Až v závěru poločasu jsme se dostali tam, kam chtěli a vyrovnali. O přestávce jsme si něco naplánovali, začalo to fungovat, začali jsme Čimelice přehrávat a soupeř jen bránil. Měli jsme tutovky na navýšení vedení, ale nic z toho nebylo. Pak uděláme nicneříkající faul u střídaček a byla z toho druhá žlutá a červená karta. Nakonec po závaru před naší branku hráč, který ležel na zemi, kopl do míče a smolně to tam padlo na 2:2. I v deseti jsme měli šanci, ale nedali. Je to pro nás zklamání,“ komentoval utkání trenér Oseka Josef Mráz a doplnil: „Opět jsme měli druhý poločas lepší než první. Nad tím se musíme zamyslet. Ale měli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Takto jsme ztratili body již podruhé za sebou.“