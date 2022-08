Branky: 59. Hoch – 81. Sládek. ŽK: 0:2 (Prokeš a Pouzar). Diváci: 150. Rozhodčí: Mach – Albert, Novotný.

Sestava Oseka: Uhříček – Němeček, Krejčí, Kubiš, Martin Čapek – J. Říský Šrámek, Hoch, Sigmund (85. Kinkor) – Carda (59. D. Říský), Hosnedl (80. Matěj Čapek).

Proti Rudolfovu, který produkuje fotbal s nepříjemnými osobními souboji, se hraje vždy velmi špatně. „Nepříjemný soupeř se zkušenými hráči, které doplňují mladí kluci. Čekali jsme, že to bude těžký zápas, což se také potvrdilo. V úvodní čtvrthodině jsme měli převahu, která se postupně rozplynula a na přestávku se šlo bez branek. Ve druhé části jsme se dostali po trestňáku Honzy Hocha do vedení, ale pak převzal otěže hry do svých rukou soupeř a chvílemi byl i lepší. Paradoxně v největším tlaku Rudolfova se uvolnil Hosnedl, šel z půlky sám na gólmana, ale ten ho vychytal. Pak jsme dostali po trestném kopu branku my. Závěr byl trochu hektický, hlavička Kuby Říského šla těsně mimo, ale nakonec to byla spravedlivá remíza,“ komentoval duel trenér Oseka Josef Mráz.

Před soutěží si trenér Mráz povzdechl nad tím, že kádr týmu není až ta početný, jak by bylo třeba. „Tentokrát byli kromě gólmana Zdeňka Křížka všichni hráči. Do brány šel Uhříček a zachytal chytal dobře,“ doplnil trenér.