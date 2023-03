Pořádný kopec smůly měl osmadvacetiletý fotbalista Daniel Jenne. Při svém prvním utkání v barvách Olešníku v krajském přeboru proti Jankovu (5:0) naskočil do hry v šedesáté minutě, ale hned po deseti minutách opouštěl hřiště na nosítkách a následně v sanitce s těžkým zraněním nohy po tvrdém zákroku Michala Rachače.

V sanitce opouštěl opouštěl olešnický Daniel Jenne zápas s Jankovem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ten hřiště opustil také po druhé žluté kartě. „Bezohledné kopnutí soupeře při skluzu ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Faulovaný hráč utkání nedohrál a byl zraněn na levé noze,“ popsal zákrok v zápise o utkání jeho rozhodčí Karel Albert.

Radost z hladkého vítězství tak domácímu celku pořádně zhořkla. Ze strany Jankovských také přišla okamžitá omluva. „Tento okamžik mne i všechny z našeho klubu velice mrzí. Nejvíce však samotného Michala Rachače, který do vzájemného souboje rozhodně nešel s úmyslem protihráče zranit a po zápase byl z nastalých následků zdrcen. Omluvy a starost o Dana mu rekonvalescenci neurychlí, přesto je to ze strany Michala známka lidskosti a slušnosti, než u některých jiných z nedávné minulosti. Jménem celého klubu ještě jednou přejeme Danovi co nejrychlejší uzdravení,“ vzkázal vedoucí hostujícího týmu Petr Maxa.