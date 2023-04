Je to splněný sen několika generací fotbalistů SK Čtyři Dvory. Od prvního dubna konečně mohou využívat zbrusu nové kabiny. „Dá se říct, že je to splněný sen, protože staré kabiny už opravdu dosluhovaly,“ přikyvuje i předseda fotbalového oddílu klubu Zdeněk Kuna.

SK Čtyři Dvory otevřel zbrusu nové kabiny. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Nová budova se šatnami a zázemím začínala být skutečně nutností, protože starý domeček už byl skutečně za zenitem. „Povedlo se nám prodejem získat nějaké prostředky a s pomocí dotací se nám podařilo kabiny vybudovat. Je to skutečně zhmotnění snu všech, co se točí kolem fotbalu ve Čtyřech Dvorech, ale i našich atletů, kteří tady pochopitelně také našli své útočiště. Budovu budeme využívat společně. Po dlouhé době se v areálu vytvořilo něco pěkného a jsme za to moc rádi,“ neskrývá.

Stavba trvala tři roky. „Stavělo se pomalu,“ přikývne Kuna. „Museli jsme vždycky počkat na další dotace a pomáhali všichni. Nechvátali jsme, protože jsme měli kde být. Postupně se vše dodělávalo hlavně podle finančních možností,“ vysvětluje.

Svou stálou zbrusu novou kabinu s veškerým zázemím má v novém zařízení první tým Čtyř Dvorů, který hraje se střídavými úspěchy 1. A třídu. „Svoji kabinu má nejen áčko, ale i dorost. Nové jsou dvě kabiny pro hosty. Dvě šatny pro muže a ženy mají atleti, k tomu je součástí budovy sklad, prádelna, kabina pro žáčky a šatna rozhodčích. Samostatnou klubovnu mají atleti i fotbalisté. Do budoucna bychom rádi otevřeli také malou hospůdku, protože ta k fotbalovému hřišti prostě patří,“ má jasno.

Pád drobností by v klubu asi udělali jinak. „To byly věci, které vyplynuly až v průběhu stavby. Ale znovu opakuji, jsme rádi, že tuto budovu máme. Jsme spokojeni,“ ujistí.

Staré kabiny se bourat nebudou. „Kabinu tam budou mít starší a mladší žáci, plus přípravky, protože do nové budovy se všichni nevejdou,“ vysvětluje Kuna, jenž by rád ještě trochu zvelebil okolí hřiště. „Máme nové kabiny i tribunku, ale do budoucna je pořád co vylepšovat,“ je si vědom.