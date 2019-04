Vedoucí celek tabulky ze Sousedovic dokázal zlomit nepříznivý stav ve Volyni, vyhrál 2:1 a nadále vede tabulku o dva body před Vacovem. Ten totiž dokázal bodovat (vyhrál 3:2) na béčku Oseka, které posílilo tým několika hráči z áčka. Osek tak zůstává na 12. místě a na jediný bodík se na něj dotáhli fotbalisté ze Stach, kteří vyhráli souboj s Chelčicemi 3:2 a tým ze Strakonicka přikovali na dno tabulky. Ale vraťme se do popředí tabulky. Třetí zůstávají Strunkovice, které si smlsly 3:0 na Vlachovu Březí, a na místě čtvrtém Sedlice, která v okresním souboji porazila vysoko 5:0 Bělčice. Na svou šanci čeká i pátá Čkyně, jejíž hráči vyhráli vysoko 5:0 v Dražejově, který tak zůstává v nebezpečných sestupových vodách tabulky. V klidu středu soutěže si Cehnice dojely pro bod na béčko Prachatic za remízu 3:3.

Současný stav slibuje zajímavý závěr sezony. O postup by se mohlo poprat ještě pět týmů, mezi nimiž může každý porazit každého. Podobné je to i na druhém pólu tabulky. Chelčice sice ztrácejí čtyři body, ale stále není nic ztraceno. Pokud by z této skupiny měly jít dolu dva týmy, ohroženi jsou všichni minimálně do osmého místa. Závěr sezony si tedy mohou fanoušci užívat.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice⋌ 18 12 4 2 41:13 40

2. Vacov⋌ 18 12 2 4 43:23 38

3. Strunkovice⋌ 18 12 0 6 40:15 36

4. Sedlice⋌ 18 10 4 4 40:26 34

5. Čkyně⋌ 18 10 3 5 39:19 33

6. Bělčice⋌ 18 8 4 6 31:36 28

7. Cehnice⋌ 18 6 5 7 25:21 23

8. Volyně⋌ 18 6 3 9 28:36 21

9. Prachatice⋌ 18 4 8 6 27:35 20

10. Vl. Březí⋌ 18 5 4 9 16:41 19

11. Dražejov⋌ 18 5 3 10 27:47 18

12. Osek B⋌ 18 5 2 11 27:40 17

13. Stachy⋌ 18 4 4 10 23:37 16

14. Chelčice⋌ 18 4 0 14 26:44 12