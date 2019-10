Fotbalový kraj nabídl o víkendu derby ze Strakonicka. Blatná v něm podlehla Junioru Strakonice. Osek zažil přestřelku s vedoucím Olešníkem. Domácí nasadili do utkání i trenéra Jaroslava Voříška (53 let), který měl brankový podíl na zisku bodu.

Blatná – Junior Strakonice 0:1 (0:0). 82. Němeček

„Zápas moc pohledný nebyl, bylo to typické derby. V prvním poločase se spíše bojovalo, než hrálo, což hostům vyhovovalo. My jsme mezi tyče vyslali jen jednu střelu, byť jsme byli o něco lepší, nedařila se nám finální fáze. Druhý poločas už byl stejný jako ty naše předešlé. Měli jsme tři velké šance ke vstřelení branky, je až neuvěřitelné, co se nám nepodařilo proměnit. Hostům pak stačila ke vstřelení branky jediná šance v závěru utkání a odvážejí si tři body,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

„Derby jako řemen, ale bohužel ne po fotbalové stránce. Vyznačovalo se ostrými zákroky na obou stranách. V prvním poločase se žádný tým nedostal ke gólové situaci. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, ale obě mužstva si dokázala vypracovat několik šancí. Tu první domácí v 55. minutě, kdy po centru Mišiaka hlavičkoval Čadek, ale Lízala nepřekonal. V 70. minutě jsme to naopak byli my, když Zušťákovu střelu z vápna vyrazil brankář a dorážka Němečka skončila na břevně. V 82. minutě přišla povedená akce, když minutu na hřišti pobývající dorostenec Šimek přihrál Zušťákovi, který nezištně pustil balon mezi nohama, který převzal Němeček, neohroženě pronikl do vápna a jeho střela skončila za zády domácího brankáře. Závěr byl emotivní a rozhodčí naděloval žluté karty,“ dodal k duelu strakonický Jiří Cibulka.

Sestavy – Blatná: Chlanda – Hrádek, Šejvar, Motyka, Nový – Mišiak, Prokopec (65. Sýkora), Sedláček, Kůst, Jícha (26. Míka) – Čadek. Strakonice: Lízal – Kočí, M. Kostka, Říha, Peroutka – Němeček, Bálek, Zelenka (67. Kostka T.), Šrámek M., Bálek , – Zušťák (85. Boukalík ), Máška (81. Šimek).