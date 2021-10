Blatná – Český Krumlov 0:7 (0:4). 4. a 70. D. Tůma, 25., 32. a 60. P. Vaněk, 42. a 72. M. Švec.

Sestava Blatné: Peroutka – F. Hrádek (38. Antoš), Hlaváč, Bláha (39. Sedláček), Peleška – Šimůnek, Kůst (77. Chlanda), Prokopec, Král – Říha, A. Hrádek.

Od začátku utkání hosté potvrzovali své postavení v tabulce a nakonec z toho bylo sedm branek v domácí síti. „Kvalita Krumlova je daná. My měli navíc sestavu o dost ořezanou, když chybělo několik hráčů, kteří by jinak nastoupili. Přestože jsem chtěl, abychom vydrželi co nejdéle bez inkasované branky, tak jsme první gól inkasovali po pár minutách a bylo vidět, kdo je pánem na hřišti. Nemohli jsme očekávat nějaký jiný výsledek, i když těch sedm branek je zase až moc. My, když jsme se sporadicky dostali do nějaké šance, tak jsme ji neproměnili. Výsledek tedy hovoří za vše,“ komentoval utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

Zajímavostí na domácí straně zajisté bylo to, že se ve druhém poločase v jednu chvíli objevili na hřišti hned čtyři gólmani. „Šimůnek je bývalý gólman, pak nastoupil Sedláček, který chytá za dorost a béčko. Do pole pak šel i Chlanda. S Peroutkou, který začal mezi tyčemi, to tak byli opravdu čtyři gólmani,“ doplnil blatenský trenér.

Třeboň – Osek 2:0 (2:0). 20. (PK) a 30. L. Hromádka.Sestava Oseka: Křížek – Brabec (15. Rybák), Krejčí, Kubiš, Němeček – Čapek, Hoch, J. Říský, Šrámek, Sigmund – D. Říský.

„Zápas nás nezachytil v dobrém rozpoložení, jako bychom nebyli dost motivovaní. Od začátku bylo vidět, že to není ono. Soupeř hratelný byl, ale bylo to spíše o našem výkonu, nepředvedli jsme to, co v ostatních zápasech. Jeli jsme sem ve dvanácti lidech, v desáté minutě se zranil Brabec a museli jsme střídat. Nechali jsme si dát gól z penalty, když nás do té doby Třeboň ničím neohrozila. My měli v první půli takové tři čtyři náznaky šancí, ale nebylo to dotažené. Chyběla tomu lehkost a větší chuť. Ve druhé půli jsme se sice snažili tlačit dopředu, vypracovali jsme si jednu gólovku, ale Třeboň si vedení pohlídala. Dobře bránila, my se těžko dostávali do jejich obrany. Čtvrt hodiny před koncem jsme si ještě nechali vyloučit Šrámka a dohrávali o deseti. Hru pak již nebylo jak oživit. Zápas jsme si prohráli prakticky sami,“ shrnul utkání asistent trenéra Oseka Roman Malý.

Oseku tedy dvě kola před koncem podzimu k řadě zraněných přibyly další vrásky na čele. „Máme tan nemocné, zraněné, příště bude asi stát Šrámek po červené kartě. Budeme to hodně lepit, ale to nemůže být výmluvou. Musíme podzim dohrát ke vší spokojenosti,“ doplnil Roman Malý.

Junior Strakonice – Čimelice 4:2 (2:0). 13., 18. (PK) a 59. Krejčí, 87. Zahrádka – 53. Říha, 72. vlastní Rozhoň.Sestava Strakonic: Lízal – Šimek, Žáček (29. Říha), Rozhoň, Zahrádka – Chalupa, Benedikt, Nosek (88. Míčka), Zoubek (63. Máška) – Krejčí, Krýsl.

„Výkon to od nás i přes výhru moc dobrý nebyl. Soupeř hrál od začátku odzadu a hodně opatrně. Měli jsme tam situace, ze kterých se dalo vytěžit více, nicméně Krejčí otevřel skóre po závaru před bránou. Pak jsme měli výhodu penalty a uskočili o dva góly. Pak jsme otěže hry trochu popustili, navíc jsme museli nuceně střídat a přeorganizovat obranu. Než si to sedlo, tak tam byly velké chyby. Několikrát jsme si koledovali o gól. Se vstupem do druhé půle se naše hra nezlepšila a inkasovali jsme gól. Soupeř se dostal trochu do hry, ale naštěstí dal Krejčí třetí branku. Soupeř to pak otevřel a hrálo se nahoru dolu. My si dali po standardce vlastence, ale pak zvýšili Zahrádkou na 4:2. Sice výhra, ale nebyl to od nás dobrý výkon. Byly tam i individuální chyby, za které by nás lepší soupeř potrestal. Ale konec dobrý, všechno dobré. Jsme v horní polovině tabulky,“ komentoval utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl a doplnil: „Nyní jedeme do Krumlova, kde můžeme jen překvapit. Na závěr bychom solidní podzim chtěli potvrdit výhrou nad Jankovem.“