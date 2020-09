Junior Strakonice – Osek 0:2 (0:1). 27. J. Říský, 85. D. Říský.

„Hosté byli lepší na míči a měli nebezpečnější útoky. My jsme to eliminovali bojovností. Byl to vyrovnaný souboj a první lepší příležitost jsme měli po rychle rozehraném trestném kopu Němečka na Noska, který svedl souboj s brankářem Křížkem a povedlo se mu dostat balon před branku, ale tam obránce stačil před zakončením Mášky dát do rohu. Ve 28. minutě přišla šance hostí, po špatné přihrávce a nepovedeném odkopu nás potrestal gólem Jakub Říský. V 62. minutě po Čapkově rohu se dostal k hlavičce Šimek a obránce stačil vyrazit na rohový kop. Hned nato byla k vidění nádherná Hochova střela z přímého kopu a ještě lépe ji vyrazil Lízal na rohový kop. V době našeho snažení o vyrovnání přišla další individuální chyba a zkušení hosté ji potrestali gólem na konečných 0:2,“ komentoval duel vedoucí strakonického celku Jiří Cibulka.

„Měli jsme prakticky celé utkání mírně více ze hry. V úvodu utkání jsme si vypracovali několik šancí, ale nedali je. Úvodní branka přišla po akci Sigmunda s Davidem Říským a na zadní tyči dával míč do brány Jakub Říský. I druhý poločas jsme měli pod kontrolou. Za zmínku stojí rána Hosnedla těsně nad a trestný kop Hocha, který Lízal vytáhl na roh. Druhou branku jsme dali po chybě domácí obrany a střelcem byl David Říský. V závěru utkání jsme ještě vykopávali míč z brankové čáry, ale celkově byly naše body zasloužené. Hrál se solidní fotbal a diváci museli být s hrou spokojeni,“ komentoval duel trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Sestavy – Junior: Lízal – Peroutka (77. Buranský), Šimek, Říha, Němeček (63. Kostka) – Funda – Čapek, Zoubek, Nosek (68. Kočí) – Máška (77. Šourek), Hovorka. Osek: Křížek (46. Chaluš – Rybák, Carda, Krejčí, Blatský – Sigmund, Brabec, Hoch, Hosnedl – J. Říský (91. Kuneš), D. Říský (90. Benda).