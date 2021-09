Jiskra Třeboň – SIKO Čimelice 1:1 (1:0)

Branky: 34. Franěk – 86. Šťástka. ŽK 2:2 (Matoušek, Kubata – Káš, Viták). Diváci 220. Rozhodčí: Žurek – Peterka, Votava.

Sestava Čimelic: Javorský – Pšenička, Bednařík, Listopad, Viták (74. Varhan) – Káš (46. Šťástka), Maršík – Smetana (78. Říha), Mezera – Hegenbart – Petřík.

„Jsme za bod rádi. Před utkáním bychom ho brali. Je dobře, že po domácí výhře nad Rudolfovem jsme přidali další dobrý výsledek. Je fakt, že v prvním poločase byla Třeboň lepším týmem, prvních pětadvacet minut nás zamkla před naší bránou. My měli pár náznaků šancí, ale dvakrát jsme si to před brankářem ukopli. Ale na druhé straně jsme mohli hodně inkasovat. První půle zkrátka byla z naší strany špatná. Do druhé půle jsme prostřídali, trochu to změnili a herně se chytili. Třeboň jsme zmáčkli a vytvářeli si nějaké šance. Mohli jsme v klidu dát tři či čtyři góly. Mohli jsme rozhodnout v poslední minutě. Třeboň však byla hodně nebezpečná z brejků a remíza je s ohledem na kontext celého zápasu asi spravedlivá,“ komentoval utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.

Čimelice tak mají po šesti zápasech na kontě šest bodů a v dalším kole doma hrají s Týnem na Vltavou, který má o bodík více.