Týn – Strakonice 0:0

ŽK: 1:2 (Dumbrovský – Funda, Benedikt). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Vican, Klátil.

Sestava Junioru: Lízal – Funda, Žáček, Rozhoň, Říha – Nosek (90. Zelenka), Krýsl (46. Čapek), Benedikt, Chalupa – Zahrádka, Krejčí (86. Šimek).

„Pro nás je to dobrý bod ze hřiště soupeře. My nepředvedli úplně nejlepší výkon. Myslím si, že jsme měli i trochu štěstí, protože soupeř trefil dvakrát brankovou konstrukci. I my měli dvě tři šance, ze kterých jsme se mohli prosadit. Bohužel to nevyšlo. Pro nás bod dobrý a musím vyzdvihnout výkon gólmana Lízala, který v prvním poločase kryl dvě hodně nebezpečné střely. Podržel nás, ale gólově se nám nedařilo, proto se body dělily,“ komentoval utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

Ze dvou zápasů má nyní Junior čtyři body a v příštím zápase přivítá Sokol Sezimovo Ústí, který nyní uhrál první tři body sezony. Takže hratelný soupeř. „Doma by měla být povinnost tří bodů. Nesmíme se ohlížet na to, že je soupeř ze spodku tabulky. Na zápas se musíme připravit jako na každý jiný,“ hledí k dalšímu duelu trenér.