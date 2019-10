Olešník – Blatná 4:1 (0:0). 48. K. Šejvar vlastní, 53. T. Pecka, 86. L. Dudek, 90. D. Lafata – 63. M. Mišiak.

„Odehráli jsme hodně dobré utkání. Olešník je sice lídrem soutěže, ale krom závěru utkání jsme s ním drželi krok a byli jsme mu více než vyrovnaným soupeřem. Prohra o tři branky je pro nás tentokrát docela krutá. Kluky musím pochválit, že utkání zvládli především po taktické stránce. Krom malých drobností konečně zase dokázali hrát to, co jsme po nich požadovali, byť to pro ně bylo hodně fyzicky náročné. Domácím gratuluji k zisku tří bodů,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Hrádek, Šejvar, Motyka, Nový – Sýkora (60. Prokopec), Sedláček, Kůst (82. Hlaváč), Křivanec (37. Míka), Jícha (60. Mišiak) – Čadek (73. Levý).