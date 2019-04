Hluboká nad Vltavou – Blatná 1:4 (0:1). 84. P. Hájek – 33. a 61. J. Nový, 47. a 48. F. Čadek.

Prvních deset minut patřilo domácím a hned v úvodu nastřelili tyč. Další velkou šanci měli po rohu ve 32. minutě, kdy nás podržel gólman Chlanda. Z protiútoku jsme měli šanci my, ta skončila rohem, ale po něm Nový otevřel skóre. V samotném závěru poločasu měli domácí šanci, ale mířili těsně vedle. Nám vyšel úvod druhé půle. Čadek po centru přidal druhý gól a po dvou minutách přidal třetí branku. To domácí doslova rozklížilo a my udávali tempo hry. Přehrávali jsme Hlubokou hlavně rychlostí. Domácí hrozili ze standardek, které měli silné, ale my je dokázali eliminovat. Po naší chybě se Hluboké podařilo vstřelit pět minut před koncem branku, ale to již byla jen kosmetická úprava výsledku. Pro nás je to nesmírně důležitá výhra, druhá v řadě a pro kluky výborná psychická vzpruha. Hrajeme nyní tři zápasy doma a rádi bychom se po nich co nejvíce přiblížili záchraně,“ komentoval duel na Hluboké asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Sýkora, Šejvar, Sedláček, Motyka – Mišiak, Říha, Prokopec, Křivanec (80. Míka) – Nový, Čadek (85. Levý).