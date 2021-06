Dlouholetý lodivod Oseka dlouho bez angažmá nezůstal a prakticky po týdnu nahradil u celku Blatné Michala Brabce. Dalo by se říci, že jako Blateňák místní fotbal dobře zná. „Ono to ale až tak není. Většinou nám zápasy Oseka a Blatné kolidovaly, takže až takový přehled o kádru jsem neměl,“ uvedl Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Oproti poslední sezoně je tým trochu oslabený, když někteří hráči odešli jinam.

Nicméně Blatná porazila Nepomuk 5:2 (2:0), když dával tři branky Šimůnek a po jedné připojili Říha a Prokopec. Trenér tedy mohl být s premiérou spokojen. „Byl to pro mě spíše takový seznamovací zápas, chtěl jsem kluky blíže poznat v herních situacích. Mohu být spokojen, každá výhra se cení,“ komentoval utkání trenér.

Oproti jiným klubům budou v Blatné trénovat až do konce června. „Je to sice již jen pár tréninků, ale dlouho se nehrálo, tak chceme být co nejdéle spolu. Pak budou mít kluci dva týdny volno a kolem 14. července odstartujeme finální přípravu na start nové sezony,“ doplnil k dalšímu programu Jaroslav Voříšek.