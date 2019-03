Westra Sousedovice – Blatná 2:1 (0:0).

Branky: 78. Hrach, 82. Linhart – 58. Míka

„Když nebudu koukat na výsledek utkání, na který víceméně v přípravě moc nekoukáme, jsme s předvedenou hrou spokojeni. To, co jsme chtěli, tak jsme si během šedesáti minut vyzkoušeli. Bohužel, ani tentokrát jsme nebyli kompletní, otazníky v sestavě tak budeme řešit podle zdravotního stavu hráčů až v týdnu. Doufáme, že se všem zahojí bolístky a v neděli do Milevska budeme v plné síle,“ komentoval utkání asistent trenéra blatenského týmu Roman Remeš.

Sestava Blatné: Šimůnek – Motyka, Sedláček, Šejvar, Nový – Sýkora, Šilhavý, Prokopec, Mišiak – Křivanec, Říha. Střídali: Burian, Míka, Levý, Peleška, Houzar, Stulík.