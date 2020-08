Dražice – Blatná 4:0 (0:0). 63. Šimák, 71. Stuchlík, 78. Pinc, 85. Horka.

Sestava Blatné: Šimůnek – Bláha, Rozhoň, Benedikt, Fiřt – Prokopec, Kubiš, Mišiak, Zahrádka, Hlaváč – Čadek. Střídali: Sýkora, Král a Říha.

„Utkání se mi hodnotí velice těžko. Jeli jsme do Dražic neprohrát a odjeli jsme s debaklem. V našem týmu nastoupili noví hráči Zahrádka a Rozhoň z Čížové, Kubiš z Písku, kteří nastoupili do zápasu po čtrnáctidenní karanténě, a Benedikt ze Sousedovic. Další novicové z domácí líhně, brankář Šimůnek a patnáctiletý obránce Fiřt. V první půli jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem do třicáté minuty. Dražice nás bojovným výkonem nepustily v útočné fázi prakticky k ničemu. My jsme byli nedůrazní na míči, ztráceli jsme balony a na menším hřišti to domácí umí. Sudí pískali s přehledem. Ve středu hrajeme pohár v Dražejově a musíme se dát dohromady,“ hodnotil duel trenér Blatné Michal Brabec.

Václav Palivec