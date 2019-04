Rudolfov – Blatná 1:1 (0:0). Braky: 88.R. Pouzar – 70. J. Říha.

„Nebudu zmiňovat, kolik hráčů nám chybělo a kolik nucených změn jsme museli v sestavě udělat. Díky fungující mládeži máme ale stále ještě kam sáhnout. Týmový výkon nám tentokrát přinesl bod, musím ale konstatovat, že bohužel jen jeden. V úvodu, při první šanci domácích, nás podržel novic v naší brance Burian. Poté už jsme převzali otěže zápasu my a byli pak po zbývající část utkání lepším mužstvem. Domácí brankář nám ale zlikvidoval některé střely až zázračným způsobem. V šedesáté minutě se po střetu hlavami volala pro našeho, do té doby výborně hrajícího dorostence Levého, záchranka, odnesl to zlomeným nosem.



Nahradivší ho další dorostenec Říha naši důvěru po deseti minutách splatil první brankou v áčku, kdy se prosadil hlavou po milimetrovém centru Křivance. I poté jsme pokračovali ve velmi dobrém výkonu, druhou branku se nám přesto vsítit nepodařilo. Trest pak přišel až v závěru zápasu, kdy se druhou střelou na naší branku prosadil domácí Pouzar. Věřím, že minimálně stejný výkon předvedeme domácím fanouškům příští zápas proti Třeboni,“ komentoval utkání v Rudolfově asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Burian – Sýkora, Šejvar, Nový, Jícha – Šilhavý, Prokopec, Křivanec, Míka – Mišiak (86. Stulík), Levý (58. Říha Jiří).