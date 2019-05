Blatná – Dražice 3:3 (2:1). 26. a 57. J. Nový, 45. F. Čadek – 23. vlastní Chlanda, 65. T. Bareš, 77. J. Vlašin. ČK: 2:0 (76. M. Sedláček a M. Mišiak).

„Musíme pochválit naše hráče, že utkání dohráli bez dalšího vyloučení, protože už jich na hřišti nebylo moc, kteří by se nedali bezdůvodně vyloučit. Jistě se do konce utkání všichni nezúčastnění, co sledují průběžné výsledky, museli strachovat o to, že zase vyhrajeme. Děláme některým svými výkony a i výsledky asi dost velké vrásky na čele. Bereme slova soupeře a věříme tomu, že s takto tendenčně řízeným utkáním neměli nic společného. Nyní bych chtěl pozvat, a to nejen naše fanoušky, na středeční domácí utkání s Čimelicemi, které mají na jaře formu jako hrom, a to i přesto, že nás k zisku bodu s velkou pravděpodobností dovede jen nadlidský výkon. Ale nevzdáváme se,“ burcuje všechny asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Sýkora, Šejvar, Sedláček, Motyka – Křivanec, Prokopec (90. Míka), Říha, Mišiak – Čadek (80. Jícha), Nový (58. Machovský).