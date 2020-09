Blatná – Rudolfov 2:1 (0:1). 53. P. Prokopec, 86. D. Kubiš – 12. M. Sládek. ČK: 0:1 (3. V. Dvořák).

„V tomto utkání jsme chtěli konečně poprvé v sezoně bodovat. Již ve třetí minutě šel sám Šimůnek na branku hostí a byl zastaven faulem, za který šli hosté do deseti.Z ojedinělého brejku a následujícího rohu však šli hosté i v oslabení do vedení. Rudolfovští se stáhli na vlastní polovinu, důsledně bránili a podnikali sporadické útoky na naší polovinu. My jsme si vytvořili několik slibných šancí, ale nebylo z toho nic. Tlak na hostujícího gólmana sílil a v 52. minutě Prokopec bombou z pětadvaceti metrů vyrovnal. Následovala řada našich šancí, hosté si dokonce v závaru trefili vlastní břevno. V 80. minutě naopak hosté nezakončili balon, který proletěl podél celé naší branky. A o chvíli později dokonce kopali penaltu za ruku našeho hráče ve vápně, ale pálili vysoko nad břevno. Netrvalo dlouho a my jsme Kubišovým gólem získali všechny tři body,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Václav Palivec.

Sestava Blatné: Chlanda – Bláha (46. Machovský), Hlaváč, Kubiš, Šimůnek (71. Král), Zahrádka, Mišiak, Rozhoň, Benedikt, Sýkora, Prokopec (83. F. Hrádek). Trenér Michal Brabec.