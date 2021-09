Blatná – Týn nad Vltavou 1:2 (0:0). 87. Čadek – 74. Liška, 81. Dobal. Sestava Blatné: Chlanda – F. Hrádek, Hlaváč, Sedláček Peleška – Král (61. Stulík), Prokopec, Čadek, Říha (78. A. Hrádek) – Kůst (72. Jiřinec), Šimůnek.

„Utkání napovídalo tomu, že by mohl být soupeř hratelný, přestože se jeho hra točila kolem skvělého Dobala, který byl na hřiště vidět. Kombinovali dobře směrem kupředu, my spíše využívali brejkových situací. Po bezgólovém poločase jsme se více osmělili, dostali se do několika šancí, ze kterých jsme v největší skrumáži natřikrát z malého vápna chtěli prostřelit zeď těl. Hráči již oslavovali, jelikož viděli míč na lajnou, nicméně sudí nereagoval. Těžko říci, zda gól byl či ne. Bohužel jsme pak po přetaženém rohu inkasovali, když náš obránce na zadní tyči nedoskočil hlavičkujícího útočníka. Po sporné situaci, kdy soupeř rychle rozehrál po odpískaném faulu, jsme inkasovali podruhé. Zkušený Dobal ihned rozehrál a překopl gólmana Chlandu. Přesto jsme jsme se snažili ještě přitlačit. Výsledkem toho byla branka z trestného kopu, ale již bylo příliš pozdě na další tlak. Přestože jsme prohráli, musím říci, že se našim hráčům nedá upřít nasazení, bojovnost, fotbalové srdce, ale hosté byli o gól lepší a zaslouženě vyhráli,“ komentoval utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

V příštík kole jede Blatná na hřiště Sokola Sezimovo Ústí. Oba týmy jsou bez bodu. "Musíme se na to připravit. Uvidíme, v jakém rozpoložení k utkání pojedeme. Už bychom potřebovali bodovat, abychom se trochu odrazili. Aby hráči získali sebevědomí a nezabalili to. Už se na to těšíme," hledí k dalšímu duelu trenér Voříšek.