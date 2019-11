Český Krumlov – Blatná 5:3 (2:1). 3. M. Svoboda, 13. (PK) V. Novák), 80. (PK) T. Tauber, 85. D. Růžička, 92. P. Filip – 41. M. Kůst, 67. M. Sedláček, 88. J. Nový. ČK: 0:3 (76. Kůst, 76. Motyka, 80. Sýkora).

„Odehrálo se hodně dobré útočné utkání, které jak my, tak i domácí preferujeme. My jsme byli po první půlhodině zralí na ručník, to se na nás valil jeden útok za druhým, domácí nám přesto vstřelili jen dvě branky ze standardek, z trestňáku a z penalty. Když jsme se trochu probrali, dostali jsme se do třech slibných situací a jednu z nich Kůst proměnil. Druhý poločas byl hodně podobný tomu prvnímu, tam nás několikrát podržel i Chlanda v naší brance, Krumlov měl mírnou převahu, ale ze hry by nám asi branku nedal. Z jedné brejkové situace jsme ale vstřelili druhou branku my a bylo srovnáno. Hned z další akce jsme mohli jít dokonce do vedení, tam domácí podržel jejich brankář. To, co se dělo posledních deset minut, už nemá cenu ani komentovat, tam snad jde jen napsat, že z pohledného a slušného utkání jde udělat strašná bramboračka, která pak nebaví nikoho ze zúčastněných, komentoval duel asistent trenéra Blatné Roman Remeš.