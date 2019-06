Roudné – Blatná 0:6 (0:2). 25., 27., 57., 72. a 82, F. Čadek, 51. M. Hlaváč.

„Hororový první poločas, ve kterém jsme přežili klinickou smrt. Domácí v úvodu nastřelili tyč, a s velkou lehkostí nás přehrávali úplně ve všem. V 18. minutě nám byl navíc vyloučen brankář a vypadalo to s námi hodně špatně. Paradoxně nám toto vyloučení spíše pomohlo, než uškodilo. Museli jsme přeskupit řady a z kluků nakonec spadla i nervozita z případného neúspěchu. Přežili jsme ještě další dvě loženky domácích díky výborným zákrokům Chlandy. My jsme z první kloudné akce vstřelili první branku a o dvě minuty později hned druhou. O poločase ani nebylo moc věcí, které klukům bylo potřeba říct k tomu, abychom zápas dotáhli do vítězného konce. Vstřelit šest branek soupeři v deseti lidech se nestává každý den. Ta vůle po setrvání v krajském přeboru byla obrovská. Pět branek Filipa Čadka, který přijel čtvrt hodiny před zápasem z Kladna od kamaráda ze svatby, to se jen tak taky nevidí. Děkujeme skalním fanouškům za podporu a i těm, kteří nám v týdnu přáli štěstí při záchraně a po zápase psali a volali gratulace ke zvládnutí tak důležitého zápasu. Věřte, že jich bylo nespočet jak z řad našich kamarádů, tak i z řad našich soupeřů. Doufám, že trenér se svými ovečkami přežil dokopnou a příští sezonu se na Vás opět těšíme v krajském přeboru,“ shrnul poslední zápas sezony asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Burian – Levý (19. min. Chlanda), Sedláček, Šejvar, Jícha (40. Machovský, 77. Bláha), – Sýkora, Hlaváč, Křivanec, Mišiak (80. Stulík) – Čadek, Nový (73. Peleška).