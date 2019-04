Katovičtí doma padli s Třeboní, Osek si dojel pro vysokou porážku na hřiště vedoucího Olešníka.

Katovice – Třeboň 1:2 (0:1). 80. L. Horejš – 30. D. Doležal, 70. M. Průcha.

Třeboň hraje na jaře velice dobře a čekal se otevřený souboj plný šancí. „Třeboň přijela s aktivní hrou, zpočátku nás vysoko napadala, což nám dělalo chvíli problémy. V první velké šanci však byl Uher, ale sám před brankářem nedal, naopak soupeř svou první šanci proměnil. Od té chvíle se Třeboň trochu zatáhla a hrála na brejky. To se jí vyplatilo a dala i druhý gól. My však měli celou druhou půli převahu, ale nejsme schopni dát gól. Do hry nás dostala přesná trefa Horejše deset minut před koncem zápasu. Chvíli poté jsme měli výhodu penalty, ale tu neproměnili. V závěru utkání byl Požárek sám před gólmanem, ale opět nedal. Dojeli jsme na neproměňování šancí. My jich měli šest a proměnili jednu, soupeř měl dvě a dal z toho dva góly,“ zhodnotil utkání katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Hajdušek, Janoch, Chylík – Miklas, Cibulka (55. Tušer), Kagui, Repa – Požárek, Uher (46. Zoubek).

Blatná – Želeč 4:2 (3:0). 6. K. Šejvar, 10. a 39. M. Mišiak, 90. M. Sedláček – 70. M. Brůžek, 76,. J. Švec.

„Vydařil se nám vstup do zápasu a po deseti minutách jsme vedli o dvě branky, což se nám letos ještě nepodařilo. Do poločasu jsme přidali ještě jednu, další tři tutovky skončily vedle brány. Do druhého poločasu jsme nastoupili jako by už bylo vyhráno a přestali hrát. Soupeř ale nesložil zbraně a postupně nás začal přehrávat. Po chybě našeho brankáře nejprve snížil na rozdíl dvou branek, o šest minut později už to bylo jen o jednu. Z klidného zápasu bylo pro nás rázem drama. V poslední čtvrthodině už hosté hráli vabank a neměli daleko i k vyrovnání skóre. Jistotu zisku tří bodů jsme měli až po brejku do otevřené obrany Želče v poslední minutě zápasu,“ shrnul utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Levý (66. Šilhavý), Šejvar, Sedláček, Sýkora – Míka (88. Peleška), Prokopec, Křivanec, Mišiak – Čadek, Nový.

Olešník – Osek 7:0 (3:0). 22. a 75. D. Lafata, 28. M. Šíma, 39. a 89. L. Dudek, 61. a 71. M. Grobár.

„Ukázal se velký rozdíl ve výkonnosti. Olešník měl více ze hry, kontroloval dění na hřišti a pouštěl nás do náznaků šancí jen sporadicky. Sice jsme jich pár měli, ale branky dávali pouze domácí. Olešník má skvělé mužstvo, není to pouze o Davidu Lafatovi, ale zápasy může rozhodnout kdokoliv z ostatních hráčů. Kvalita u nich není jen v základní jedenáctce, ale disponují i řadou dalších výborných hráčů. Olešník je právem suverénem letošního ročníku krajského přeboru,“ sklonil poklonu výkonu soupeře osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek (70. J. Hájek), Hoch, Blatský, Hosnedl – Říský (81. Gondek), Lávička.