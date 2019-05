Lom u Tábora – Blatná 1:1 (1:1). 37. Kůst – 45. Peleška.

„S tak poslepovanou sestavou jsme nehráli za dva roky co u mužstva působíme a na marodku nám po tomto zápase přibyl ještě Jícha. Domácí nebyli ale také kompletní, proto se nám podařilo získat další cenný bod. Samotný zápas pak moc pěkných věcí nenabídl. Lom šel do vedení, když se jim povedl proměnit naštěstí jen jeden z brejků, kterých měli za zápas nespočet. Nás při nich několikrát podržel Chlanda v naší brance. My jsme srovnali těsně před odchodem do šaten, kdy se prosadil hlavou po rohovém kopu Peleška. Ve druhém poločase jsme nastřelili tyč a Čadkovu střelu bravurně vytěsnil domácí gólman, nakonec jsme měli blíže ke třem bodům my. Remíza je z našeho pohledu ale spravedlivá,“ shrnul utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Sýkora, Sedláček, Míka – Motyka, Prokopec – Jícha (18. Levý, 77. Brabec), Říha, Křivanec – Čadek (88. Nový), Peleška.