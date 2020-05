Na jarní část krajského přeboru však byli Blatenští důkladně připraveni, přivedli několik zkušených posil a otázkou zůstává, zda dokáží tento posílený kádr udržet i do další sezony. „Kádr mužstva by měl zůstat pohromadě. Rozjednané máme ještě dvě posily. Jedná se o zkušené hráče z vyšší soutěže,“ potvrzuje asistent trenéra Michala Brabce Václav Palivec, že bude Blatná na další sezonu připravena.

Přeci jenom dva měsíce bez fotbalu museli zvládnout i fotbalisté Blatné. „Veškerá sportovní činnost byla na hráčích dle jejich uvážení. Každý ví, jak se má udržovat v kondici a kdo to umí s míčem, tak to nezapomene. Sportovní aplikace přinesla nová doba, ale v amatérských podmínkách je to něco jiného,“ doplňuje Václav Palivec k individuální přípravě hráčů Blatné.

Od pondělka se uvolnily podmínky pro společné tréninky a Blatenští se již těší na přípravu v kompletním složení. „První trénink máme naplánovaný na pátek 15 května. Proběhne seznámení s míčem a tradiční báčko. Problém bude s používáním sociálního zařízení, ale uvidíme snad se tyto věci brzo vyřeší,“ věří Václav Palivec v uvolňování dalších vládních opatření.

Delší přestávka před startem sezony dává větší prostor pro přípravu a přátelské zápasy. Toho využijí i v Blatné. „První přátelák budeme hrát 20 června v Katovicích. V přípravě na novou sezonu sehrajeme zhruba pět zápasů, které máme již domluvené. Jedná se o Pačejov, Nepomuk, Svéradice, Střelské Hoštice,“ doplňuje asistent trenéra.

Béčko blatenských mužů v současné době působí v okresním přeboru Strakonicka. Na povrch tedy vyplouvá otázka, zda je to dostačující soutěž pro hráče, kteří by mohli následně naskočit do kraje, nebo by bylo třeba hrát soutěž vyšší? „Mladí hráči sice ještě na kraj nemají, ale na přechod do áčka by bylo určitě lepší, aby hráli vyšší soutěž,“ potvrdil Václav Palivec, že by se béčko mělo poprat o I.B třídu. I pro zálohu Blatné se tedy rýsuje velmi zajímavá sezona, kde bude aspirantů na postup do B třídy více – v minulé sezoně suverénní Bavorov, béčko Katovic, béčko Junioru Strakonice a určitě i někdo z dalších soupeřů.