Fotbalisté Blatné chtěli v dalším kole krajského přeboru doma proti béčku Táborska potvrdit tři body ze Sezimova Ústí. Nepodařilo se.

Trenéři Blatné nemohli být tentokrát spokojeni. | Foto: Jan Škrle

Blatná – Táborsko B 0:5. „Věděli jsme, co na mladíky z Táborska platí, jak mají nebezpečné standardky a především, že je to trénované mužstvo ambiciózních mladíků. Soupeř nás tak víceméně neměl čím překvapit. První poločas jsme odehráli nejlépe ze všech utkání v tomto ročníku. Byli jsme krom pár akcí ve všem lepší, nebezpečnější, jednoduše jsme se dostávali i do zakončení, fungovalo všechno jak má, tedy krom nejdůležitějšího a to vstřelení gólů. Vyložených šancí jsme měli minimálně pět! Ani jedna však neskončila v brance hostí. O poločase jsme si vše zopakovali a pochválili se, což byla asi velká chyba. Druhá minuta druhého poločasu, popáté stejně rozehraný rohový kop a my si z něj dáme vlastní branku!!! Za dalších deset minut nás mladíci dorazili dalšími dvěma brankami a po zbytek druhé půle už jen svůj koncert dohráli sami, jako kdyby většina naši hráčů po poločase ani nevylezla z kabiny. Kluci si i sami na vlastní kůži vyzkoušeli, jaký je rozdíl mezi trénovaným a netrénovaným mužstvem. Snad po dalším debaklu pochopí, že s jedním tréninkem v pátek se tato soutěž hrát nedá a hlavně, že i nadále budou dělat ostudu sami sobě,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.