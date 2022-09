Branky: 6., 21., 27., 33., 45. J. Houda, 40. M. Vrbský.

Na záblatském pažitu zazpíval hned v prvním poločase nefalšovaný tenisový kanár. A lví podíl na tom měl bělčický Jakoub Houda, který rozvlnil domácí síť hned pětkrát.

Hráči Bělčic vstoupili do utkání s jednoduchou taktikou. Zprvu nechali mladý domácí tým (osm hráčů 20 a méně let) vybláznit a využívali okének v jeho obraně. Při prvním gólu Jakub Houda prostřelil z více než dvaceti metrů vše, co stálo před ním, a při druhém nikým nehlídán poslal do sítě hlavou rohový kop kapitána Ráže. Domácí tým se poté prakticky složil a do poločasu dostal další čtyři branky. Zbytek utkání se již dohrával pouze z povinnosti.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma