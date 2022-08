Branky: 58. Veleman – 36. a 57. Šplíchal, 56. Trantýr. ŽK: 2:1 (Řezáč, Veleman – Šplíchal). Diváci: 91. Rozhodčí: Novotný – Albert, Votava.

Semice: Dvořáček – Sádlo, Trantina, Listopad, Řezáč (66. Antony) – Buchtele, Zborník, Keclík, Šourek – Čedík (46. Valach), Veleman.

Po zápase plném tvrdých soubojů na Rudolfově čekal nováčka soutěže souboj s mladým a ambiciozním soupeřem. „Podle předpokladu to bylo hodně běhavé. Nastoupili proti nám mladí, houževnatí kluci doplnění třemi hráči z áčka, kteří přinesli do hry zkušenost. Hodně těžký zápas. Soupeř byl lepší, lépe kombinoval. Škoda dvou slepených branek ve druhé půli a toho, že jsme nedokázali zužitkovat některé naše šance. Vyrovnat na 1:1, mohlo by se to zdramatizovat. Gól jsme však dali až za stavu 0:3 a to již na zvrat nebylo. Nedokázali jsme si vytvořit tlak, nebyla na to síla,“ hodnotil utkání semický trenér Marcel Nousek.

Výhra béčka Táborska byla zasloužená. „Soupeř měl strašně rychlý přechod do útočné fáze, hráli kombinačně na jeden dotek, dostávali se do stran a dávali to pod sebe. To jsme nestačili zachytávat. Táborsko to má nacvičené. Mladí hráči mají první dna tři kroky strašně rychlé, jdou do náběhů a tím nás přehráli,“ doplnil k utkání Marcel Nousek.