Branky: 25. Šefčík David, 51. Kafka Ondřej, 78. Boukalík Michal, 84. Máška Jiří - 28. Oláh Roman.

Strakoničtí nakonec roli favorita potvrdili a posunuli se do středu tabulky skupiny B. Hosté z Bavorova však dlouho zlobili a zlomil je až gól na 3:1 deset minut před koncem. Bavorov tak stále čeká na první výhru sezony a se dvěma body uzavírá tabulku soutěže.

"První poločas byl z naší strany lehce nervozní, útočili jsme po stranách, ale moc se nám nedařilo ve středu hřiště. Dostali jsme se do vedení, jenže v zapětí přišlo vyrovnání nádhernou střelou hostujícího hráče. Do druhého poločasu jsme nastoupili hodně aktivně. Dali jsme gól na 2:1 a začal festival neproměněných šancí. Hosté díky tomu stále drželi šanci na bodový zisk. Nakonec se nám podařilo vstřelit ještě dvě branky a utkání si v klidu pohlídat až do konce," shrnu utkání domácí trenér Martin Linhart.